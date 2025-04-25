拆局｜李家超訪浙江　為創科「取經」之外　還有更大國家任務

國際創新科技中心建設成為港府近年重點推動方向，行政長官李家超出訪浙江，考察當地創科發展也成為行程重點。李家超親身與「杭州六小龍」企業代表交流，並邀請他們來港落戶及拓展業務。本地創科界對特首今次出行亦極為關注，皆因杭州在多個前沿科技領域迅速崛起，北部都會區開發可以借鑒其成功經驗。不過，創科發展亦需要因地制宜，有具創科背景的議員直言，借鑒「杭州六小龍」固然是好，但本地創科不少問題急需解決，政府首要工作是引入龍頭企業，營造創科氛圍。



李家超今次訪浙，隨行官員包括七名司局級問責官員，考察創科發展之外，重頭戲是啟動「浙港合作機制」。中央港澳辦常務副主任周霽南下參與相關會談，可見中央對此十分重視。周霽明言浙港兩地協同發展是深入貫徹落實國家主席習近平系列重要講話和指示的具體行動。浙港合作如何體現國家發展戰略，答案要在中共二十屆三中全會關於進一步全面深化改革與推進中國式現代化的決定中尋找。



中國AI初創企業群核科技（Manycore Tech Inc.）與深度求索（DeepSeek）被譽為「杭州六小龍」。（網絡圖片）

杭州推多項措施協助創科企業落地及實踐

李家超訪浙期間，與「杭州六小龍」企業代表座談，又參觀了其中兩家企業，邀請他們來港落戶或加強投資。杭州在近年隨着「六小龍」等初創企業崛起而成為創科發展前沿地，當中少不了政府的支持，其成功經驗值得深思。

杭州在2010年推出「雛鷹計劃」，目標是用五年時間培育1000家科技初創企業。除了提供專項基金、項目資助、融資資助等，杭州政府同時加強創業指導，為「雛鷹企業」提供政策諮詢、人才招引等。2014年杭州又提出「一號工程」，加快發展信息經濟、推進智慧應用，人工智能產業政策相繼出台。

尚海龍曾於杭州工作。（廖雁雄攝 ）

尚海龍：商湯選擇杭州設新分部有兩個原因

人工智能（AI）企業商湯科技顧問、立法會議員尚海龍曾在杭州工作四年，他以親身經歷說明了杭州成功之道。尚海龍表示，商湯最初在香港、深圳、北京三地發展，2017年計劃開拓新市場時，曾同步考慮杭州、上海、武漢、重慶等地，第一站落地杭州，早於其他地方，有兩個原因。

第一，與其他城市相比，杭州政府對企業需求的理解更深入。尚海龍說，許多地方政府只關注創科公司是否需要土地，卻不理解AI和大模型企業的核心需求並非土地，而是網絡、運算資源及應用場景。企業落地關鍵在於能否在當地找到「用武之地」。

香港側重資助科研 對成果落地和場景搭建關注不足

他舉例指，商湯曾從美國運送數輛無人駕駛車至內地測試，但2017年至18年間面臨法規空白，燃油車申請牌照受限。翻查資料，內地多個大城市為了應對塞車問題及推動環保，針對燃油車實施「限牌令」，杭州在2014年成為繼北京、上海、廣州、天津和貴陽之後，第六個限制機動車上牌的城市，市民只能通過搖號或競價的方式獲得車牌。

時任杭州市委書記趙一德主動了解企業的困難，特批了少量車牌供商湯測試，解決了無牌照無法上路的關鍵問題。杭州蕭山區政府又劃出亞運會場館周邊區域作為無人駕駛測試區。尚海龍形容，當時全國尚未有相關法規，但杭州以「親清政商關係」推動創新，為企業創造實際應用場景。

尚海龍指出，杭州政府不僅提供資金，更深度參與「商品化」過程，協助企業將技術轉化為市場產品。反觀香港，現階段仍側重資助科研，對成果落地和場景搭建關注不足。

香港初創企業數目近年持續上升。（資料圖片）

香港初創企業數目上升 有否倔壯成長？

香港初創企業數目近年持續上升，2024年達到4694家，按年上升10%，比2020年增加約四成。這當然應歸功於政府的創科發展策略及支持，但許多初創企業無法壯大，關鍵在於哪裡？

尚海龍認為，香港仍缺乏交付完美產品的能力。完美產品不僅要控制成本，還需滿足用戶需求，才能真正實現商業化。他指出，香港需要更多實際場景來驗證創科成果，例如北部都會區是否融入本地創科元素，政府公務員系統能否採用創科方案，提升效率、減少人手？

「香港高才招聘展覽2024」。（廖雁雄攝）

高才通與創科結合 讓人才有用武之地

本地初創企業不時批評特區政府對本地產品缺乏支持，民間企業也難以獲得標準化的場景支持。尚海龍認為，香港必須推動「場景驅動創新」的理念，讓技術有落地空間。他指出，發展創科不限於硬件及軟件，有時需思維上的突破。他強調，香港多年作為國際金融中心，普遍金融行業偏向穩健、規避風險，但創業本質是高風險、高回報。

尚海龍指，高才通計劃不缺創科人才來港，建議政府整合人才辦、重點企業辦公室、投資推廣署、數字辦等，建立閉環生態，跟進人才與企業的全生命周期需求，讓高才通計劃應與創科企業結合，讓人才有「用武之地」。他表示新來港的優秀人才中不乏創科家，若能結合落地場景，香港有機會培育出自己的「兩小龍、三小龍」，實現創科突破。

李家超（左四）與浙江省委書記王浩（右四）會面。周霽（右三）亦有出席。（政府新聞處）

浙港合作機制 呼應二十屆三中全會決定

李家超不僅去參考杭州經驗，還與浙江省委書記王浩共同見證「浙港合作機制」正式成立，雙方確立了13項重點合作領域，涵蓋共建「一帶一路」及商貿投資、金融、航空等等。兩地還簽署了四份涵蓋科技創新、住房安居、經貿合作，以及青年發展範疇的合作備忘錄和意向書。

在場見證「浙港合作機制」啟動的中央港澳辦尚務副主任周霽表示，希望浙港兩地立足國家發展大局，推動長三角和粵港澳大灣區聯動發展，攜手開拓國際市場。中共二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，強調「完善實施區域協調發展戰略機制」，提出「推動京津冀、長三角、粵港澳大灣區等地區更好發揮高質量發展動力源作用」。

由此可見，李家超此次訪問浙江，不僅是為香港發展國際創新科技中心投石問路，從中央的角度來看，更是香港服務國家發展大局的重要實踐。

三中全會的決定對香港的未來至關重要（政府新聞處）

黃錦輝：特區應積極引入龍頭企業

香港如何在區域聯動中發揮作用？李家超與「六小龍」代表交流時，邀請他們來港落戶及拓展業務，他又表明，香港正積極發展創新科技，全力推進北部都會區、新田科技城、河套深港科技創新合作區建設，浙江企業可以以香港為橋樑，走向全球市場。

中大工程學院副院長黃錦輝分析，一方面杭州「六小龍」發展火熱，具有實際應用價值，香港可以借鑒經驗，同時香港應協助內地企業出海，並增加在相關領域的投資。

黃錦輝認為，香港的優勢在於能夠助力內地公司邁向國際化，而這個過程同時也有利於推動本地AI產業發展。他強調，創科發展需因地制宜，政府的責任是創造有利環境，鼓勵年輕人投身創科，香港應該積極引入龍頭企業，助力它們在市場融資，讓企業落地，推動產業發展。

不難看出，黃錦輝提出了一個對香港「雙贏」的願景。對特區政府來說，這是考驗它能否做好「有為政府」和「高效市場」的結合，需要加快識變、求變。