啟德體育園出現「包廂黃牛」　李家超開腔指示體育園要改善程序

啟德體育園出現「包廂黃牛」，更在網上公然招客。行政長官李家超今天（20日）出席行政會議前見記者時表明重視事件，租賃包廂不可轉售，否則會追究責任。他說體育園要考慮如何優化不同程序、申請資料，讓市民更清晰透明了解到如何合法購買體育園門票。



「發展旅遊熱點工作組」今開記者會 交代落實項目

李家超在開場白表示，在旅遊、餐飲各行各業共同努力，加上香港舉行多項盛事下，訪港旅客上升，今年首四個月共1600萬人次訪港，當中內地旅客佔1200萬人次，按年增加8%，非內地旅客按年增加17%，政府會把握良好勢頭，發掘更多旅遊熱點。

去年施政報告提到會成立「發展旅遊熱點工作組」，李家超預告政務司副司長卓永興今天（20日）稍後會開記者會交代首階段落實項目，照顧新常態下旅客的喜好及新旅遊模式，涵蓋包括生態遊、文化遊、深度遊、打卡遊等，並要優化景點設施，加入新元素，以旅遊、美食及影視文化等串連成為「樂趣旅遊」，創造更大經濟效益。

下周四行政長官互動交流答問會 探討國際交往合作及加快發展北都

另外，下周四（29日）舉行行政長官互動交流答問會，李家超表示主題包括深化國際交往合作，加快發展北都。李家超說，上星期率團訪問中東兩個國家，取得豐碩成果，希望與議員深入探討香港進一步深化國際交往合作的方向及路徑，為香港開闢新機遇。

李家超又說，為加快發展北都，減輕政府財政負擔，政府在洪水橋廈村等3個試點提出片區開發，向市場招標，利用好企業資金及力量，以更高效率開發北都。

駐港國安公署紅磡維景酒店辦公室外，貼上藍底白字告示，寫上「禁地、禁止擅入」字句。（香港01記者攝）

記者拍攝禁地被要求離開 李家超：正常攝影留念係可以

被問到上星期提出國安附例修例，一星期完成刊憲和審議，市民看不到迫切性是什麼？李家超回應稱國安風險像病毒存在身邊，隨時會侵害我們。他說地緣政治複雜，環球局勢震蕩升溫，國安風險可能突如其來，所以維護國安必須早一日審議完畢。他指，附例無增加國安公署權力，只是增加法例的確定性，附例是將執行細則更清晰。公署在禁地設有指示，公務員要在法律下提供協助。李家超感謝立法會相關小組委員會認真審議附例，並肯定政府團隊的解釋工作，反映了行政立法共同維護國安的責任。

至於記者在禁地外拍攝都被請離開，禁地外究竟是否容許打卡？李家超指若無任何影響公署履職的實際情況，是容許的。他續指，無壞意圖、正常攝影留念無問題，但如果影響公署履職就要依法處理。

台灣男子組合「五月天」5月9日在啟德體育園舉行首場演唱會，全場爆滿。（讀者提供相片）

啟德體育園「包廂黃牛」 李家超：體育園要改善程序

被問到「包廂黃牛」入侵啟德體育園網上公然招客，政府會否推出實名制購票，李家超表示啟德體育園和政府都重視事件，因體育園不少活動受歡迎，購票踴躍，故此任何包廂租賃都要按照體育園租用條款運作，條款規定租賃包廂不可轉售，體育園也表明會認真處理事件，通知所有租賃包廂人士不得轉讓，否則會追究責任。

李家超說，已經透過文體旅局轉達體育園，要考慮如何優化不同程序、申請資料，讓市民更清晰透明了解到如何合法買到體育園門票。

海皇粥店位於屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心的分店傳出異味。（吳美松攝）

海皇粥店結業反映倒閉潮？李家超：本地生產總值增長正面

被問到海皇粥店倒閉，香港經濟狀況會否很差，令人擔心是否有倒閉潮，李家超表示對於有店舖倒閉的事宜，之前都說過香港經濟正處於轉型期，有新需求、新喜好出現，形容部分業界做得非常好，有些沒那麼好，有些店舖關門，但亦開了新店舖，不過稱公司註冊數字前所未有地高，去年底香港新註冊公司達146萬間，增加了29000間公司，認為是因為重點企業辦公室及投資推廣署的努力，本地生產總值增長是正面的。

申訴專員公署（歐陽德浩攝）

申訴公署網頁刪報告 李家超：相信公署會盡責處理社會意見

申訴專員公署網站上周五（19日）被揭發移除大量調查政府部門的報告及資料，其中詳列市民投訴個案的「《公開資料守則》個案欄目」被完全移除，引起非議。署方昨日（19日）為有關決定辯護，但並未完全釋除界疑慮。

申訴專員直接向特首負責，李家超被問到公署網頁刪舊報告事前是否知情、以「不合時宜」去解釋刪網站歷史舊報告，是否意味舊審計報告或施政報告都要刪走，以及會否要求公署恢復原來做法？

5月20日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（何夏怡攝）

李家超表示，申訴專員公署根據香港法律《申訴專員條例》履行職責，「佢係獨立運作，唔係政府僱員，政府係唔會參與佢嘅運作」，不過他說就公署最近引起的社會討論，留意到昨日（19日）發出新聞公布，解釋部分資料在網站被移除的原因，而公署亦發聲明指資料會全部保存，亦提供渠道讓市民索取被移除的資料，公署亦公布新的安排，在網站上載所需手續，今日（20日）起讓市民按手續索取資料，「我相信申訴專員公署會做好《申訴專員條例》之下的工作和責任，去處理好社會嘅意見。」

5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同的士業界代表，到西九龍政府合署運輸署樓下請願反對白牌車。（資料圖片/黃浩謙攝）

李家超：運輸及物流局需要盡快展開網約車方案諮詢

對於的士業半個月內兩次反白牌車請願，又去信特首關注執法不力，業界態度明顯，但社會上有好多聲音認為網約車係大勢所趨，政府有否兩全其美的解決辦法？此外之前提到本年中就規管網約車提交方案，會否延期？初步考慮會否增發牌照讓非的士的網約車營運？

李家超表示社會對的士服務有很多負面評價和意見，的士業要重視，的士業服務要提升，經過有效的的士車隊管理提升整體服務，目前乘客反應正面。他指，除了政府依法依機制處理之外，的士服務本身都要改善。

他續指要打擊非法白牌車，警方已經拘捕超過三十名違法白牌車司機，又稱網約車平台要領牌，符合法律經營，運輸及物流局需要盡快展開諮詢，今屆政府有決心改革多年累積的問題，規管點對點車輛的法律制度和執行機制。