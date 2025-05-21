私營醫療機構條例周五刊憲規管擴至診所　10月起可申請牌照

提供嬰幼兒疫苗接種等服務的仁滙醫務集團被揭停運，部分已購買預繳服務的顧客未獲安排退款。仁滙本身並非《私營醫療機構條例》下的持牌處所，目前條例規管醫生及牙醫執業的私營機構。醫務衞生局副局長李夏茵今日（21日）預告以「先訂立後審議」的方式，將《私營醫療機構條例》擴展至規管診所，本月23日刊憲，28日交上立法會。不過《條例》只針對診所設施及安全標準，仁滙衍生出來的預繳式收費問題，仍有待修訂《商品說明條例》，當局仍在研究執法困難。



提供嬰幼兒疫苗接種等服務的仁滙醫務集團被揭停運。（黃浩謙攝）

十月底接受私營診所牌照申請

規管私營醫療機構的《私營醫療機構條例》2018年制定，旨在確保醫療服務處所設施和安全標準，以及適度監管醫療服務的水平及收費透明度，醫院和日間醫療中心亦是條例的針對對象，所有私營醫療機構必須領有相關牌照或豁免書才可以合法營辦。

陳凱欣（黃浩謙攝）

選委界立法會議員陳凱欣關注日間醫療中心首批牌照申請一年才生效，「診所和小型執業診所數目遠遠多於日間醫療中心」，詢問首批診所牌照時間表。李夏茵回應稱，醫務衞生局將在10月31日接受私營診所申請牌照或申請豁免，「期待在12個月正式生效。」將有一年時間預留給業界準備文件，並研究醫療診所使用的一些名稱或描述。

陳百里（夏家朗攝）

《商品說明條例》仍有待修訂

多名議員關注針對醫療服務的預繳式服務設立合約期、冷靜期及設定預繳金額上限。商務及經濟發展局副局長陳百里表示將盡快制定方案，並在保障消費者權益及商戶利益之間取得平衡，目前正研究海關等執法難處，考慮就《商品說明條例》進一步說明或修訂。

經民聯梁美芬。（歐嘉樂攝）

經民聯梁美芬強調醫療服務與健身中心不同，「健身中心最多虧錢，最慘的是牙科，植牙植一半公司找不到了。」她質疑用《商品說明條例》規管的合理性。李夏茵反覆強調，《私營醫療機構條例》主要是規管醫療服務處所的設施及安全標準，「至於營商手段就要根據《商品說明條例》」。