仁滙醫務結業｜衞生署已助送達11份檢查報告　為54名兒童接種疫苗

【仁滙醫務集團／AMG／疫苗】仁滙醫務集團（Alliance Medical Group）已無營業半個月，公司負責人被捕。衞生署表示，得悉仁滙曾使用本地私家醫院化驗服務後，主動聯繫受影響的私家醫院，協助院方將11份檢查報告送達醫生。如求醫人士曾經透過仁滙醫務安排接受化驗或放射診斷服務，而無法透過主治醫生取回及跟進檢查報告，可聯絡衞生署電話專線，以便尋求適當跟進。



截至昨日，衞生署母嬰健康院已為54名受事件影響的嬰幼兒的家長提供健康建議或安排其子女接種疫苗。



仁滙醫務集團懷疑結業，海5月7日拘捕一名61歲男董事及一名31歲女公司秘書，圖為涉案被捕女子。（王海圖攝）

仁滙醫務集團懷疑結業，海關5月7日拘捕一名61歲男董事及一名31歲女公司秘書，圖為涉案被捕女子。（王海圖攝）

衞生署累計接獲149宗查詢 大部份關於疫苗接種

政府於本月2日成立跨部門專責小組跟進仁滙醫務集團結業，衞生署由本月3日起設立電話專線、電郵和WhatsApp，供市民查詢相關事宜，截至今日下午5時，衞生署共接獲149宗查詢，當中絕大部分查詢是關於兒童疫苗或其他年齡組別的疫苗，有一宗關於化驗服務的查詢。

求醫人士可聯絡衞生署取回檢驗報告

衞生署表示，得悉仁滙曾使用本地私家醫院化驗服務後，主動聯繫受影響的私家醫院，協助院方將11份檢查報告送達醫生，讓相關市民的個案可獲適當跟進。為審慎起見，衞生署亦正通知經營醫務化驗或放射診斷業務的註冊人士，假若未能向涉事私營醫療機構之轉介醫生發還檢驗報告，可聯絡署方尋求協助。

任何人士如曾經透過涉事私營醫療機構，獲安排接受化驗或放射診斷服務，而至今仍無法透過主治醫生取回報告，可於每日上午九時至下午五時致電衞生署專線（2125 1188）、發送電子郵件至dhhelpdesk_2501@dh.gov.hk或WhatsApp短訊至6170 8006尋求協助。

仁滙醫務結業，衞生署共接獲149宗查詢，當中絕大部分查詢是關於兒童疫苗或其他年齡組別的疫苗。（黃浩謙攝）

仁滙醫務結業，衞生署共接獲149宗查詢，當中絕大部分查詢是關於兒童疫苗或其他年齡組別的疫苗。（黃浩謙攝）

署方表示，受事件影響的適齡嬰幼兒，不論是否香港居民，其父母均可替他們預約到衞生署母嬰健康院（見附表），適時完成接種因應科學實證而被納入「香港兒童免疫接種計劃」下的疫苗。符合資格人士免費，非符合資格人士則需繳費。截至昨日，衞生署母嬰健康院已為54名受事件影響的嬰幼兒的家長提供健康建議或安排其子女接種疫苗。

對於因應科學實證而未被納入「香港兒童免疫接種計劃」的其他疫苗，基層醫療署已與家庭醫生和醫療機構溝通，現時私營市場有穩定的相關疫苗供應，亦樂意為有需要的人士提供防疫注射服務，為此基層醫療署亦已提醒《基層醫療指南》上的家庭醫生更新其執業資料，特別是有關提供防疫注射服務的資料，以方便有需要的市民尋找合適的家庭醫生。