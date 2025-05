仁滙醫務疑結業 電子支付平台Wonder為苦主協調後續疫苗接種服務

早前,仁滙醫務集團(Alliance Medical Group,下稱仁滙)社交平台賬號停用,職員沒有回覆顧客查詢,至今停業已逾一星期,尚未回應是否結業,逾千名顧客擔心無法接種餘下疫苗,要求仁滙退款。



(資料圖片)

近日,電子支付平台 Wonder Ventures Limited(「Wonder」) 發聲明指,確定到有部分仁滙的電子支付交易是透過「Wonder」處理收款的。有鑑於本次事件的特殊性及受影響消費者的迫切需求,該平台決定主動為合資格受影響消費者協調後續疫苗接種服務,以實際行動保障消費者權益。

(圖片來源:截圖自 Wonder 聲明)

「Wonder」在聲明中表示,深切明白此突發事件對受影響消費者的不便,特別是對交易退款、退單或索償流程的不確定性。在支付行業的常規流程中,退款申請必須遵循既定程序處理,而因為涉及多方協調,所以退款流程可長達超過六個月。

但有鑑於本次事件的特殊性及受影響消費者的迫切需求,「Wonder」決定主動突破常規作業框架,為合資格受影響消費者協調後續疫苗接種服務,以實際行動保障消費者權益。具體安排如下:

• Wonder 已與香港最大的上市非醫院醫療機構合作,為使用 Wonder 電子支付和持有有效 Wonder 付款收據(參考如下圖)的合資格受影響消費者提供疫苗接種及相關服務。



Wonder 付款收據參考圖(圖片來源:截圖自 Wonder 聲明)

• 對於使用 Wonder 電子支付和持有有效 Wonder 付款收據的合資格受影響消費者,該消費者可以在我們合作的醫療機構享用已購買但未接種的疫苗接種服務,且無需任何額外費用。



• 對於非使用 Wonder 電子支付或沒有持有有效 Wonder 付款收據的用戶,由於我們無法核實該交易,因此我們無法將這類受影響消費者轉介至我們合作的醫療機構。就此類情況,我們可以在徵得對方同意的情況下,將收集到的付款和醫療記錄(如有)提供給相關私人和公營機構,以協助這些受影響的消費者。



• 所有使用 Wonder 電子支付和持有有效 Wonder 付款收據的受影響消費者,我們將代表他們向仁滙索償。



為了方便流程,所有合資格消費者需填寫以下預約表格,以便安排疫苗接種 https://www.amgincidentbookingform.com。

如有任何疑問,可發送電子郵件至 amg-incident-hongkong@wonder.app。

Wonder 官方聲明全文:

(圖片來源:截圖自 Wonder 聲明)

消委會接獲844宗投訴 涉款457萬

早在本週三(5月7日),消委會表示,截至當日下午5時,共接獲844宗有關仁匯醫務集團懷疑結業的投訴,涉及金額合共港幣457萬港元;當中涉及最高金額的個案為23,550元,而每宗個案平均金額為5,425元。

其中,投訴性質最多為店舖結業,共有678宗投訴;其次為更改 / 終止合約,共有126宗投訴;其餘人分別投訴銷售手法、服務延誤、服務質素及其他。