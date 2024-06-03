維園家鄉市集｜新疆展攤空運瓜果供市民嘗鮮　6.4上演民族演出

第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華於6月1日起至6月5日在維多利亞公園舉行，今年共有28個同鄉社團合共展出220多個展攤，新疆與內蒙古展位為今年新增。



今年首次參展的新疆展攤前人潮湧動，吸引不少市民前來購買新疆特產。香港新疆聯誼會理事表示，今年首次參展特意做了充分準備，空運了新疆當季的哈密瓜和庫車小白杏，還邀請了維吾爾族藝人前來宣傳銷售，希望在未來幾日能給公眾提供經濟實惠的購物體驗，宣傳新疆的美食歌舞。



6月2日，維園家鄉市集開展第二日仍氣氛火熱，現場各少數民族文藝演出、淄博燒烤、海南米粉、天水麻辣燙等特色攤位吸引市民駐足體驗。新疆、內蒙古展攤是今年首次參加，尤其新疆展攤前熱鬧非凡。不少市民前來購買新疆果乾、試吃天然花蜜，攤主亦熱情邀請：「可以試吃，多吃管夠」。

對於首次參展，香港新疆聯誼會理事張青表示，很遺憾去年未能參加，今年便做了充分準備，不計成本地希望將新疆最好、最原汁原味的特色帶給香港市民。「我們專門空運了新鮮的哈密瓜，當季只吃15天的庫車小白杏，今天100箱貨已經清貨賣完了，現在又緊急調貨，希望未來3天還能給大眾提供經濟實惠的購物體驗」。

除了美食，維園非遺區還展示了新疆的羊皮紙製作、艾德萊絲綢，還有維吾爾族藝人前來宣傳銷售。值得關注的是，6月4日將有新疆與內蒙古的專場文藝演出，來自新疆的專業藝術團體將為市民獻上精彩的少數民族表演。

今年內地電視劇《我的阿勒泰》帶火新疆旅遊，對此張青介紹家鄉表示，新疆不僅有人文歷史，還有堪比瑞士的美景，希望新疆能夠接住這波流量和「潑天的福貴」。「我們的宣傳標語是『新疆是個好地方』，新疆一年四季都值得去，冬季去阿勒泰滑雪，春季秋季去南疆看自然人文，夏季去伊犁的大草原，還有3月的杏花非常美。」

雖然新疆與香港位處中國版圖兩端，但已有直航航班往返兩地，十分便利。尤其5月27日起，烏魯木齊開放赴港澳自由行，張青表示，希望兩地市民能夠多多往來交流，「現在烏魯木齊過來香港的旅客也比較多，也聽說最近去新疆的飛機都是滿的。」