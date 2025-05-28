鵝頸橋「打小人」擾民、假打、導人迷信？　政府：不擬發牌認證

「打小人」是銅鑼灣鵝頸橋一大特色，在YouTube有約3800萬粉絲的美國網紅「甲亢哥」早前訪港時，亦到當地體驗直播。有立法會議員關注鵝頸橋環境擠迫，旅客與居民易釀衝突，詢問政府會否加強管理及制訂認證機制。



文化體育及旅遊局副局長劉震回應指，鵝頸橋「打小人」屬商業活動，不在非物質文化遺產清單之列，當局不擬發牌認證，但旅遊發展局的資訊平台有介紹這項富香港特色的民間習俗，旅客若有興趣可親身體驗。



梁熙：鵝頸橋環境擠迫 易釀旅客與居民衝突

民建聯議員梁熙今日（5月28日）在立法會大會提出口頭質詢，詢問政府有否過去十年在竹鵝頸橋底進行「打小人」及「祭白虎」傳統習俗的檔户增減數目，有否評估推廣這些文化活動的成效，有否考慮成立跨部門管理小組，完善相關文化活動認證及管理工作，減少旅客與居民之間的衝突。

梁熙關注鵝頸橋環境擠迫，在當地進行「打小人」活動，容易釀成遊客與居民衝突。（直播截圖）

劉震：部門各司其職管理 今年1至5月九次聯合行動

劉震回覆指，「驚蟄祭白虎」是「香港非物質文化遺產（非遺）清單」項目之一，指在「二十四節氣」之中「驚蟄」當天，即通常是公曆3月5日或6日進行「祭白虎」，其中或包括「打小人」，可在全港不同場地進行，不限於特定地點。至於鵝頸橋「打小人」及「祭白虎」基本上全年無休，不屬於「二十四節氣」的社會實踐，而是屬於由服務提供者進行的商業活動，從非遺角度不會有相關認證工作。

劉震又表示，有關政府部門一直根據各自職權範圍處理｢打小人｣引致的環境衞生及街道管理事宜，今年1至5月共進行了九次聯合行動。

文體旅局副局長劉震表示，鵝頸橋「打小人」年終無休的商業活動，並非「非物質文化遺產」正式項目。（直播截圖）

陳永光指「打小人」導人迷信 江玉歡關注有集團操控「假打」

同屬民建聯的選委界議員陳永光追問，既然鵝頸橋打小人並不屬於非物質遺產，當局會否考慮取締，而非繼續容許「做導人迷信嘅行為」。同為選委界的吳傑莊亦指，有外媒藉「打小人」渲染香港迷信，問當局如何回應這種標籤。

陳永光指「打小人」導人迷信，關注政府會否考慮取締。 （直播截圖）

另一選委界議員江玉歡則表示，她曾親身到鵝頸橋幫襯，發現部分「小人婆」確實精通相關技藝，但也有一些人是假扮專業，甚至可能存在被集團操控的情況。她就此追問政府有否派人到鵝頸橋觀摩或與從業者交流過，確保相關行業的運作規範，並兼顧傳統文化的保護與市場秩序的維護。

江玉歡稱親自到鵝頸橋觀摩「打小人」，發現有人假扮專業，甚至可能有集團操控。（直播截圖）

劉震：今年內制訂非遺傳承人認定機制及準則

劉震回應，有人真懂真人假懂是「必然存在」的現象，政府希望可透過未來活動令市民大眾更清楚認識「打小人」意義何在。他表示，文體旅局及康樂及文化事務署一直致力保護、傳承和推廣香港非遺，積極配合國家推進非遺保護的工作方針。康文署會在今年制訂香港非遺代表作名錄項目傳承人的認定機制和準則，今年6月舉辦的首屆「香港非遺月」亦會有工作坊介紹「二十四節氣」，包括「驚蟄」。