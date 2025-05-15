康文署「非遺精華遊蹤」周五報名　6區考察製作茶粿蒸籠等技藝

康文署非物質文化遺產辦事處將於6月主辦首屆「香港非遺月」，以「香港處處有非遺」為主題推出一系列活動。其中重點的「非遺精華遊蹤」考察活動精選6個地區，免費帶領公眾探索社區內與非遺有關的傳統手工技藝或其他項目，活動將於周五（16日）接受報名。



康文署「非遺精華遊蹤」將帶領公眾探索社區內與非遺有關的傳統手工技藝，以及其他項目。圖為離島區的大澳端午龍舟遊涌，參加者可觀賞龍舟遊涌盛況，感受傳統節日的氣氛。（政府新聞處圖片）

「非遺精華遊蹤」考察活動共有15團，分別前往油尖旺、荃灣、大埔、沙田、東區和離島區，每團為20人，以粵語進行，行程約兩小時。市民可於周五上午10時30分起，至周六（17日）下午6時30分透過非遺辦網頁登記，每人最多可在同一團活動登記兩個名額。如報名人數超額，將以抽籤方式分配，成功申請者將於23日或之前收到電郵通知。

另外，非遺辦亦與旅遊發展局合作辦供境外旅客參加的「非遺精華遊蹤」油尖旺區考察活動，詳情稍後公布。

考察活動的日期及相關非遺項目包括：

離島區——大澳（5月31日，共2團）

- 鹹魚製作技藝、蝦膏蝦醬製作技藝及漁網編織技藝等，並觀賞大澳端午龍舟遊涌。

大埔區（6月1日及7日，共3團）

- 豆品製作技藝、茶粿製作技藝及打麵技藝等。

油尖旺區（6月7日及8日，共3團）

- 蒸籠製作技藝、木雕刻技藝及麻雀牌製作技藝等。

荃灣區（6月15日，共2團）

- 舞麒麟、傳統鄉村建築修繕工藝及瓜子製作技藝等。

沙田區（6月21日，共2團）

- 舞獅、花帶編織技藝及紮作技藝等。

東區（6月28日及29日，共3團）

- 木船製作技藝、打麵技藝及洪拳等。

虎豹別墅以導賞形式開放市民參觀。（余俊亮攝/資料圖片）

虎豹別墅新增虛擬實境展覽 探索昔日「十王殿」

另外，虎豹別墅導賞活動周五起新增「虛擬實境：萬金油花園『十王殿』展覽」，使用香港恒生大學和香港珠海學院製作的虛擬實境元宇宙平台項目，讓參加者戴上虛擬實境裝置後，可探索昔日「十王殿」浮雕的細節，並利用互動界面，認識相關歷史文化背景。除虛擬實境外，現場亦有介紹「十王殿」的展板和項目短片。

導賞團費用全免，逢星期五至日及公眾假期（農曆年初一至三除外）以粵語進行，每日4節，每節名額24人，由導賞員帶領參觀別墅內部及私人花園，並介紹大宅的歷史、建築特色和文物價值，隨後參觀「虛擬實境：萬金油花園『十王殿』展覽」。市民可於古蹟辦網頁預約參加。

虎豹別墅位於香港大坑道15A號，為昔日華僑商人胡文虎的大宅，於2009年獲評為一級歷史建築。