借鑑IShowSpeed設KOL平台唱好香港？李家超：政府多限制 民間較活

坐擁3800萬粉絲的美國網紅「甲亢哥」（IShowSpeed，簡稱Speed）之前到訪香港，吸引大批粉絲追星。新民黨立法會議員李梓敬今日（29日）在行政長官互動交流答問會上指香港幾乎沒有全面、系統性政策邀請大流量的KOL來港合作，促政府支援有關業界及引入大流量KOL協助宣傳香港。



行政長官李家超回應指，說好香港故事的方法多元、無窮無盡，若設平台宣傳香港，政府多限制，「經常討論政府一啲錢要用得其所，所以梗有啲限制。反而民間力量，就真係好『活』呀」，倡大家提貼市、生鬼的方法宣傳香港。



IshowSpeed在香港直播。（影片截圖）

李梓敬（黃浩謙攝）

李梓敬借鑑IShowSpeed 倡引入大流量KOL來港

李梓敬表示，早前IShowSpeed來香港及內地，吸引國際關注目光，有媒體形容「單人之力摧毀美國投放在西方媒體對中國抹黑」，但網紅經濟及短視頻浪潮很多，KOL種類多元。他認為IShowSpeed未來香港之前，大部分在席議員及官員可能都不認識，香港視乎沒有全面系統性政策邀請大流量的KOL來港合作。

他問及未來會否考慮設資助計劃，讓機構申請引入大流量KOL來香港；政府會否有支援讓香港KOL及有關業界，他們出席國際KOL活動，加強香港業界與海外KOL交流。

李家超到立法會出席行政長官互動交流答問會。（鄭子峰攝）

設平台讓KOL宣傳香港？李家超：政府多限制 民間力量好「活」呀

李家超指用KOL宣傳絕對支持，上任以來特區加大新聞資訊發放，更重視宣傳香港、說好香港故事，方法多元、無窮無盡，必定要想多些辦法。

至於議員提及的設平台讓KOL發聲，他表示要貼近實際社會變化，政府要做、民間要做，民間有自由度做，有機會政府會支持，資金資助有限，但適當情況下可考慮。

政府可做嘅嘢當然會盡量做，但政府好多規則。大家（議員）都知啦，立法會我哋經常討論規則，經常討論政府一啲錢要用得其所，所以梗有啲限制。反而民間力量，就真係好「活」呀。 行政長官李家超

李家超指，政府做事多限制，反而民間較靈活。（鄭子峰攝）

李家超：大家可提貼市、生鬼的方法宣傳香港

他表示今年第一季已經650名KOL宣傳香港，涉及英國、澳洲、南韓、泰國、印尼、內地，澳洲觀眾收視不錯有5000萬，去年有邀請2600名KOL，整體有3.8億觀眾，但沒有最好只有更好，不可能滿足於現在，宣傳都等於市場推廣競爭遊戲。

他表示，大家要共同努力，政府可做會盡力做，但政府很多規則、限制，民間力量好靈活，議員都可以凝聚力量，提出「貼市」、最「生鬼」令流量多的方法，要思考及創新。