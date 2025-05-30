直播｜國際調解院公約簽署儀式在灣仔舉行　王毅率先上台簽署

外長王毅相隔三年來港，主要活動是參加今日（30日）在灣仔君悅酒店舉行的《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式，儀式早上10時開始，同日下午2時舉行國際調解論壇，將會簽署備忘錄，以及有國際投資與國際商事調解分論壇。《香港01》直播。



舊灣仔警署改建成國際調解院構想圖。（報告截圖）

灣仔君悅酒店舉行《公約》簽署儀式

早上10時出席灣仔君悅酒店舉行的《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式，除了致辭環節，屆時簽署國有合影，並設有國際調解院網站上線儀式。

約早上十時，外長王毅與各國代表進場。行政長官李家超坐在王毅的右邊，兩人坐下後有交談。現場播放成立國際調解院的簡介影片後，簽約儀式隨即舉行，王毅率先上台簽署，其餘國家代表隨後逐一上台。

+ 7

下午二時，君悅酒店設有國際調解論壇，將會簽署備忘錄，以及有國際投資與國際商事調解分論壇。

香港麗思卡爾頓酒店。（酒店網頁相片）

港府設文化晚宴招待王毅 李家超料出席

今晚約七時，香港特區政府會在九龍一間五星級酒店設文化晚宴，預料行政長官李家超也會出席。消息指，王毅將於周六（31日）早上離港。

5月29日，外長王毅抵達香港國際機場，展開訪問行程。陪同的包括外交部副部長華春瑩及外交部駐港特派員公署特派員崔建春等。（梁鵬威攝）

王毅昨天（29日）下午抵達香港，同日晚上在外交部駐港特派員公署出席歡迎晚宴，李家超及司長也出席。除了招待王毅，亦宴請各國代表團團長、國際組織負責人及重要嘉賓。