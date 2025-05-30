直播｜國際調解院公約簽署儀式在灣仔舉行 王毅率先上台簽署
撰文：馮子健 王晉璇
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外長王毅相隔三年來港，主要活動是參加今日（30日）在灣仔君悅酒店舉行的《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式，儀式早上10時開始，同日下午2時舉行國際調解論壇，將會簽署備忘錄，以及有國際投資與國際商事調解分論壇。《香港01》直播。
灣仔君悅酒店舉行《公約》簽署儀式
早上10時出席灣仔君悅酒店舉行的《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式，除了致辭環節，屆時簽署國有合影，並設有國際調解院網站上線儀式。
約早上十時，外長王毅與各國代表進場。行政長官李家超坐在王毅的右邊，兩人坐下後有交談。現場播放成立國際調解院的簡介影片後，簽約儀式隨即舉行，王毅率先上台簽署，其餘國家代表隨後逐一上台。
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下午二時，君悅酒店設有國際調解論壇，將會簽署備忘錄，以及有國際投資與國際商事調解分論壇。
港府設文化晚宴招待王毅 李家超料出席
今晚約七時，香港特區政府會在九龍一間五星級酒店設文化晚宴，預料行政長官李家超也會出席。消息指，王毅將於周六（31日）早上離港。
王毅昨天（29日）下午抵達香港，同日晚上在外交部駐港特派員公署出席歡迎晚宴，李家超及司長也出席。除了招待王毅，亦宴請各國代表團團長、國際組織負責人及重要嘉賓。
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