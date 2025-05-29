王毅訪港｜見證簽署調解院公約　林定國：與某國背棄國際法成對比

外長王毅今日（29日）起訪港，律政司司長林定國代表特區政府到機場迎接，並到明早（30日）王毅將出席的灣仔君悅酒店國際調解院公約簽署儀式會場視察。林定國表示，外來敵對勢力正企圖把香港去國際化、去功能化，香港需用好國際調解院總部作為重心，加強香港為國際爭議解決服務中心，充分發揮「一國兩制」下的制度優勢，配合國家重要策略。



林定國。

林定國：公約體現友好決心 與某大國背棄國際法形成對比

林定國表示，按公約將成立的國際調解院，補充現行國際爭端解決機制一塊短板，提供新的國際法治公共產品，是推進以調解方式解決國際爭端的里程碑。他指出，公約是自2022年國家與近20國家共同努力的成果，充分體現中國維護國際法和國際關係原則，以及促進世界友好和平的擔當和決心。

他認為，國家做法與某些傳統大國為一己私利，背棄國際法和國際關係原則、製造和挑撥爭端、威脅和平，形成鮮明強烈對比。

林定國表示，外來敵對勢力正企圖把香港去國際化、去功能化，香港需用好國際調解院總部作為重心，加強香港為國際爭議解決服務中心，充分發揮「一國兩制」下的制度優勢，配合國家重要策略。（林定國FB）

林定國又表示，國際調解院受案範圍將包括一國與另一國國民之間的爭議以及私人主體間國際商事爭議，發揮香港在國際商事爭議解決服務的傳統優勢的同時，提升香港的國際地位和知名度。