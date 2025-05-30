直播｜王毅：調解超越零和思維 香港回歸是成功範例
外長王毅相隔三年來港，主要活動是參加今日（30日）在灣仔君悅酒店舉行的《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式，儀式早上10時開始，同日下午2時舉行國際調解論壇，將會簽署備忘錄，以及有國際投資與國際商事調解分論壇。《香港01》直播。
灣仔君悅酒店舉行《公約》簽署儀式 32國成創始成員
王毅與各國代表進場在早上10約時出席於灣仔君悅酒店舉行的《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。行政長官李家超坐在王毅的右邊，兩人坐下後有交談。
大會播放有關國際調解院公約的宣傳影片後，先是王毅到台上簽署《國際調解院公約》，及後分別是阿爾及利亞代表、白俄羅斯共和國代表、貝寧代表、柬埔寨代表、喀麥隆代表、剛果（布）代表、古巴代表、吉布提代表、多米尼克代表、赤道幾內亞代表、埃塞俄比亞代表、加蓬代表、幾內亞比紹代表、印度尼西亞代表、牙買加代表、肯尼亞代表、基里巴斯代表、老撾代表、毛里塔尼亞代表、瑙魯代表、尼加拉瓜代表、巴基斯坦代表、巴布亞新幾內亞代表、塞爾維亞代表、所羅門群島代表、蘇丹代表、東帝汶代表、烏干達代表、瓦努阿圖代表、委內瑞拉代表、津巴布韋代表。
王毅：聯合國憲章強調各國需和睦相處
簽署儀式完成後，王毅再上台致辭，他表示，今日有32個國家的代表簽署公約，成為國際調解院創始成員，還有50多個國家及將近20個國際組織的高級別代表在場見證儀式。
王毅表示，今年是世界反法西斯戰爭勝利及聯合國成立80週年，「五湖四海來到這裡為了共同目標，推動和平解決爭端，促進各國友好合作」，他強調，聯合國憲章開張名義強調各國應和平共處，以調解方式解決國際爭端。他強調，在面對百年變局的今天，國家主席習近平明確指出，國家出現爭端是正常的，應該通過對話協商方式凝聚共識、合作共贏態度促進發展。中國將積極探索中國特色問題解決之道，為各國化解矛盾與分歧。
王毅續指，「國際調解院作為國際法治創新之舉，在國際關係上具有重要意義」。他強調調解院踐行聯合國憲章宗旨，明確指明調解是解決國際爭端的優先方法之一，國際調解院根據各方意願，調解國家間、國家與投資者、國家商務的爭議，填補國際調解機制的空白，為完善全球治理提供法治公共產品，超越你輸我贏的「零和思維」，得到國際社會廣泛支持。
王毅強調香港的獨特性，「香港回歸本身就是和平解決爭端的成功範例」，一國兩制取得的成功是香港的繁榮穩定，展現光明前景，香港背靠祖國連同世界，營商環境便利、法治高度發達，兼具普通法系和大陸法系優勢，具有得天獨厚的條件，王毅感謝特區政府對調解院籌辦的大力支持。「相信調解院這顆新星將與東方之珠共同成長，交相輝映。」
王毅期待各簽署國儘快批准公約，歡迎更多國家積極加入。他呼籲，讓「我們秉持聯合國憲章宗旨，堅持自願參與、平等決策、共同受益，尊重各國合理關切。」此外，他希望弘揚調解文化，儘快建立自主靈活、務實高效、國際領先的調解機制，增強發展中國家參與度，推動國際爭端解決機制向公平、普惠方向發展，提升「全球南方」在國際治理中的代表性和發言權。
簽署國代表：調解解決爭議 對發展中國家更有意義
巴基斯坦副總理兼外長達爾致辭時指，調解院倡議令其想起幾年前中國走出的一步，就是建設亞投行，對於金融界有影響力，國際調解院亦會對國際調解有影響力。他指，當下有新挑戰，跨國及跨領域，全球安全倡議共贏非對抗理念，體現國際調解院價值觀。
津巴布韋外長穆爾維拉表示，支持國際調解院成立，倡議與津巴布韋理念契合，認為調解是解決爭議的高效機制，對發展中國家更有意義。他指，本次為推進全球法治建設提供了新平台，相信國際調解院會合作，最終吸引其他國家參與。
尼加拉瓜律政署署長莫拉萊斯致辭時指出，調解是建設性、公平性方式鞏固社會公平，發展與正義造福人民。
塞爾維亞司法部長武伊奇指，出現分歧時，智慧、對話有重要性，中國哲學強調和諧關係、相互理解的作用，中國擔任本次東道主、成為國際調解院發起者在情理之中。
瑞士外長：瑞中有分歧但亦保持對話 支持中國推動調解
瑞士外長卡西斯作為出席國代表致辭，稱瑞士支持務實解決問題、支持持久和平，雖然瑞士和中國某些方面有分歧，但雙邊有不斷高級別訪問及對話，瑞士支持中國推動調解。他指，國際有衝突的當下，瑞士支持任何和平方式解決爭端的努力，符合其中立立場。他指外交的根本是信任，需要長久不斷建立。他指，在當前分裂的世界當中，瑞士在爭端解決的作用不斷上升，支持專業方式合作，各國之間的政治及文化不同，瑞士重視與其他國家的關係，希望國際調解院為調解帶來新的動力、務實、實際效果，不要有官僚主義的影響。
聯合國副秘書長李軍華：冀與調解院共同努力 確定可持續發展
聯合國副秘書長李軍華致辭，指《聯合國憲章》提醒要避免後代遭到戰禍，《公約》及《聯合國憲章》原則方向一致。他指，調解是有效方向，讓各方制定解決方案，較訴訟、仲裁更可以保持雙方關係。他指聯合國對各種機構的調解提供支持，聯合國隨時可以和國際調解院開展合作，冀共同努力確定可持續發展。
李家超：對國際調解院總部設於香港深感榮幸
行政長官李家超致辭時則表示，對國際調解院把總部設於香港深感榮幸，香港將積極推動調解工作。
儀式最後環節，全體簽署國代表前往主席台集體合照，王毅與李家超站在前排中間。合照完成後，兩人與各國代表一同見證國際調解院網站上線。
港府設文化晚宴招待王毅 李家超料出席
下午二時，君悅酒店設有國際調解論壇，將會簽署備忘錄，以及有國際投資與國際商事調解分論壇。
今晚約七時，香港特區政府會在九龍一間五星級酒店設文化晚宴，預料行政長官李家超也會出席。消息指，王毅將於周六（31日）早上離港。
王毅昨天（29日）下午抵達香港，同日晚上在外交部駐港特派員公署出席歡迎晚宴，李家超及司長也出席。除了招待王毅，亦宴請各國代表團團長、國際組織負責人及重要嘉賓。