王毅訪港晤亞洲和平和解理事會主席　稱國際調解院踐行多邊主義

中共中央政治局委員、外交部長王毅周四（29日）抵達香港，準備翌日出席《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。他周四與亞洲和平和解理事會主席、泰國前副總理素拉傑（Surakiart Sathirathai）會面，稱中國倡議建立國際調解院，為國際社會在自願基礎上化解爭端、實現和解提供了新選擇，也是踐行多邊主義、履行聯合國憲章精神的切實行動。



圖為2025年5月29日下午，中共中央政治局委員、外交部長王毅在香港期間，與亞洲和平和解理事會主席、泰國前副總理素拉傑會面。（中國外交部圖片）

王毅指出，中方願同亞洲共同發揮好中國－東盟、上海合作組織、瀾湄合作、亞洲合作對話等區域機制作用，共同維護亞洲來之不易的和平穩定。

泰國前副總理：期待同中方加強協作

王毅又提到，中泰一家親，兩國友誼歷久彌堅。今年正逢中泰建交50周年暨「中泰友誼金色50年」。雙方要落實兩國領導人達成的重要共識，加強戰略對接，推進務實合作，共同開創中泰命運共同體的下一個金色50年。

素拉傑表示，很榮幸應邀來香港見證國際調解院的誕生。當前國際形勢下，中方這一倡議正當其時，得到各方積極響應和廣泛支持。多邊主義是人類社會的前進方向，亞洲和平和解理事會與國際調解院理念相近、目標一致。期待同中方加強協作，形成合力，為亞洲和平發展作出更大貢獻。