國際調解院｜32國簽約成創始成員　王毅：踐行聯合國憲章

《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式今早（5月30日）在香港舉行，來自亞洲、非洲、歐洲、拉美及太平洋地區的32國代表簽約成為創始成員。外交部長王毅代表中國簽約，他致辭時強調，聯合國憲章開張名義強調各國應和平共處，以調解方式解決國際爭端，「國際調解院作為國際法治創新之舉，在國際關係上具有重要意義」。



行政長官李家超致辭時則表示，對國際調解院把總部設於香港深感榮幸，香港將積極推動調解工作。簽署國巴基斯坦的副總理兼外長達爾致辭時形容，國際調解院倡體現了中國智慧，津巴布韋外長穆爾維拉則讚揚中國在制定國際調解院公約上發揮卓越領導作用，在國際秩序中至關重要。



舊灣仔警署改建成國際調解院構想圖。（報告截圖）

灣仔君悅酒店舉行《公約》簽署儀式 32國成創始成員

王毅相隔三年來港，主要活動就是參加今日（30日）在灣仔君悅酒店舉行的《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式，儀式早上10時開始，同日下午2時舉行國際調解論壇，將會簽署備忘錄，以及有國際投資與國際商事調解分論壇。

儀式一開始，大會播放有關國際調解院公約的宣傳影片，各國代表隨後逐一上台簽約。王毅率先代表中國簽署及後分別是阿爾及利亞代表、白俄羅斯共和國代表、貝寧代表、柬埔寨代表、喀麥隆代表、剛果（布）代表、古巴代表、吉布提代表、多米尼克代表、赤道幾內亞代表、埃塞俄比亞代表、加蓬代表、幾內亞比紹代表、印度尼西亞代表、牙買加代表、肯尼亞代表、基里巴斯代表、老撾代表、毛里塔尼亞代表、瑙魯代表、尼加拉瓜代表、巴基斯坦代表、巴布亞新幾內亞代表、塞爾維亞代表、所羅門群島代表、蘇丹代表、東帝汶代表、烏干達代表、瓦努阿圖代表、委內瑞拉代表、津巴布韋代表。

王毅：聯合國憲章強調各國需和睦相處

簽署儀式完成後，王毅再上台致辭，他表示，今日有32個國家的代表簽署公約，成為國際調解院創始成員，還有50多個國家及將近20個國際組織的高級別代表在場見證儀式。

王毅表示，今年是世界反法西斯戰爭勝利及聯合國成立80週年，「五湖四海來到這裡為了共同目標，推動和平解決爭端，促進各國友好合作」，他強調，聯合國憲章開張名義強調各國應和平共處，以調解方式解決國際爭端。他強調，在面對百年變局的今天，國家主席習近平明確指出，國家出現爭端是正常的，應該通過對話協商方式凝聚共識、合作共贏態度促進發展。中國將積極探索中國特色問題解決之道，為各國化解矛盾與分歧。

王毅續指，「國際調解院作為國際法治創新之舉，在國際關係上具有重要意義」。他強調調解院踐行聯合國憲章宗旨，明確指明調解是解決國際爭端的優先方法之一，國際調解院根據各方意願，調解國家間、國家與投資者、國家商務的爭議，填補國際調解機制的空白，為完善全球治理提供法治公共產品，超越你輸我贏的「零和思維」，得到國際社會廣泛支持。

王毅強調香港的獨特性，「香港回歸本身就是和平解決爭端的成功範例」，一國兩制取得的成功是香港的繁榮穩定，展現光明前景，香港背靠祖國連同世界，營商環境便利、法治高度發達，兼具普通法系和大陸法系優勢，具有得天獨厚的條件，王毅感謝特區政府對調解院籌辦的大力支持。「相信調解院這顆新星將與東方之珠共同成長，交相輝映。」

王毅期待各簽署國儘快批准公約，歡迎更多國家積極加入。他呼籲，讓「我們秉持聯合國憲章宗旨，堅持自願參與、平等決策、共同受益，尊重各國合理關切。」此外，他希望弘揚調解文化，儘快建立自主靈活、務實高效、國際領先的調解機制，增強發展中國家參與度，推動國際爭端解決機制向公平、普惠方向發展，提升「全球南方」在國際治理中的代表性和發言權。

+ 7

簽署國代表：調解解決爭議 對發展中國家更有意義

巴基斯坦副總理兼外長達爾致辭時指，調解院倡議令其想起幾年前中國走出的一步，就是建設亞投行，對於金融界有影響力，國際調解院亦會對國際調解有影響力。他指，當下有新挑戰，跨國及跨領域，全球安全倡議共贏非對抗理念，體現國際調解院價值觀。

津巴布韋外長穆爾維拉表示，支持國際調解院成立，倡議與津巴布韋理念契合，認為調解是解決爭議的高效機制，對發展中國家更有意義。他指，本次為推進全球法治建設提供了新平台，相信國際調解院會合作，最終吸引其他國家參與。

尼加拉瓜律政署署長莫拉萊斯致辭時指出，調解是建設性、公平性方式鞏固社會公平，發展與正義造福人民。

塞爾維亞司法部長武伊奇指，出現分歧時，智慧、對話有重要性，中國哲學強調和諧關係、相互理解的作用，中國擔任本次東道主、成為國際調解院發起者在情理之中。

瑞士外長：瑞中有分歧但亦保持對話 支持中國推動調解

瑞士外長卡西斯作為出席國代表致辭，稱瑞士支持務實解決問題、支持持久和平，雖然瑞士和中國某些方面有分歧，但雙邊有不斷高級別訪問及對話，瑞士支持中國推動調解。他指，國際有衝突的當下，瑞士支持任何和平方式解決爭端的努力，符合其中立立場。他指外交的根本是信任，需要長久不斷建立。他指，在當前分裂的世界當中，瑞士在爭端解決的作用不斷上升，支持專業方式合作，各國之間的政治及文化不同，瑞士重視與其他國家的關係，希望國際調解院為調解帶來新的動力、務實、實際效果，不要有官僚主義的影響。

聯合國副秘書長李軍華：冀與調解院共同努力 確定可持續發展

聯合國副秘書長李軍華致辭，指《聯合國憲章》提醒要避免後代遭到戰禍，《公約》及《聯合國憲章》原則方向一致。他指，調解是有效方向，讓各方制定解決方案，較訴訟、仲裁更可以保持雙方關係。他指聯合國對各種機構的調解提供支持，聯合國隨時可以和國際調解院開展合作，冀共同努力確定可持續發展。

行政長官李家超表示，將積極推動調解工作。（直播截圖）

李家超：對國際調解院總部設於香港深感榮幸

行政長官李家超致辭時則表示，對國際調解院把總部設於香港深感榮幸，香港將積極推動調解工作。

儀式最後環節，全體簽署國代表前往主席台集體合照，王毅與李家超站在前排中間。合照完成後，兩人與各國代表一同見證國際調解院網站上線。

香港麗思卡爾頓酒店。（酒店網頁相片）

港府設文化晚宴招待王毅 李家超料出席

下午二時，君悅酒店設有國際調解論壇，將會簽署備忘錄，以及有國際投資與國際商事調解分論壇。

今晚約七時，香港特區政府會在九龍一間五星級酒店設文化晚宴，預料行政長官李家超也會出席。消息指，王毅將於周六（31日）早上離港。

5月29日，外長王毅抵達香港國際機場，展開訪問行程。陪同的包括外交部副部長華春瑩及外交部駐港特派員公署特派員崔建春等。（梁鵬威攝）

王毅昨天（29日）下午抵達香港，同日晚上在外交部駐港特派員公署出席歡迎晚宴，李家超及司長也出席。除了招待王毅，亦宴請各國代表團團長、國際組織負責人及重要嘉賓。