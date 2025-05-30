國際調解院｜李家超：香港要以對話共商合作　為失衡世界撥亂反正

《關於建立國際調解院的公約》（《公約》）簽署儀式今日（5月30日）在香港舉行，總部選址香港。行政長官李家超在儀式中發言， 歡迎逾80國及20多個國際組織代表時強調，「恢復平衡的是對話，而不是分裂」，香港將發揮「超級聯繫人」角色，利用獨特普通法雙語制度優勢，為各國搭建對話橋樑，推動基於相互理解的國際爭端解決。



李家超指，國際調解院將為各國提供一條途徑，即無論文化、語言、法律制度如何，都可以在互相理解和尊重的基礎上解決國際爭端。（王海圖攝）

以對話共商合作 而非以隔閡分化關係

李家超對到來的來自亞非拉歐洲的80多個國家的代表與逾20個國際組織表示歡迎，表示此次調解院建立自2023年以來進行了五次密集談判，再形容調解院「將成為世界上第一個致力於解決國際爭端的國際法律組織」。

他指出，在保護主義威脅國際貿易秩序、單邊主義籠罩全球供應鏈的今天，調解院將為各國提供一條途徑，即無論文化、語言、法律制度如何，都可以在互相理解和尊重的基礎上解決國際爭端。他強調，「香港要以對話共商合作，而非以隔閡分化關係，為失衡的天下撥亂反正」，這亦是中國長期以來倡導的「和而不同」。

李家超表示港府未來會致力於支持調解服務。（王海圖攝）

香港是超級聯繫人及超級增值人

李家超指出香港優勢：「香港已經成為亞太地區國際法律和爭議服務解決中心，並且是中國唯一的普通法司法管轄區，也是全球唯一擁有中英雙語、普通法制度的司法管轄區。」香港擁有悠久的法治傳統，有強大、高效、備受推崇的法律體系，有世界級法律人才。他引述，在世界銀行發布的最新《營商環境成熟度評估》中，香港的「爭議解決」方面排名第八，今年的國際仲裁調查將香港定位為亞太地區爭議解決的首選地，「強調了香港作為許多經濟體中的超級聯繫人及超級增值人的有效性。」

李家超在會上多次強調一國兩制的優勢，他表示港府未來會致力於支持調解服務，提供友善、靈活、經濟及有效率的調解服務，並積極推動充滿活力的調解文化，包括在政府合約中加入調解條款，及加強調解行業本地認證和紀律制度。

李家超（王海圖攝）

調解院為互聯、和平、繁榮的未來建造新橋樑

李家超感謝中央政府對香港的支持，「在香港成立調解院是我們的巨大榮譽」，指調解院最早在今年年底開放，設在1932年建立的舊灣仔大樓內，「我們期待調解院為更加互聯、和平與繁榮的未來建造新的橋樑。」

李家超呼籲，「讓我們一起重申對和平、公義和法治的承諾，讓我們一起培育調解文化，讓我們一起為建基於和平與繁榮的人類命運共同體，建立一所強大有力的國際調解院。」