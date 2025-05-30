國際調解院｜王毅致辭全文：善用調解化干戈為玉帛，變高牆為通途

外長王毅今日（30日）在《國際調解院公約》簽署儀式上致辭，題為「和解合作和諧 共商共建共享 合力譜寫全球治理法治新篇章」，以下是致辭全文：



5月30日，外交部長王毅在香港出席國際調解院公約簽署儀式。（外交部駐港特派員公署）

尊敬的各位來賓、各位朋友，李家超行政長官：

很高興同大家齊聚香江，出席國際調解院公約簽署儀式。剛才，32個國家的代表簽署了公約，成為國際調解院的創始成員國。還有50多個國家和近20個國際組織高級別代表出席並見證儀式，我謹代表中國政府，向各位嘉賓表示熱烈的歡迎！向創始成員國表示熱烈祝賀！大家從五湖四海來到這里，都是為了一個共同的目標，那就是推動和平解決爭端，促進各國友好合作。

今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年。《聯合國憲章》序言開宗明義，強調各國應和睦相處，維持國際和平與安全。80年後的今天，面對世界百年變局加快演進，習近平主席明確指出，國家之間出現分歧是正常的，應該通過對話協商妥善化解。長期以來，中方始終主張以互諒互讓精神處理分歧，以對話協商方式凝聚共識，以合作共贏態度促進發展，以面向未來眼光解決問題，積極探索中國特色熱點問題解決之道，為各國化解矛盾分歧提供中國智慧。

三年前，中國同志同道合的國家共同倡議建立國際調解院。經過大家的不懈努力，我們終於達成國際調解院公約，也得到了國際社會的廣泛支持和積極響應。國際調解院作為國際法治領域的創新之舉，在國際關系史上具有重要意義。

調解院的成立踐行了《聯合國憲章》宗旨和原則。憲章第三十三條明確規定調解是和平解決國際爭端的優先方法之一，但是，這一領域迄今還沒有一個政府間法律組織。國際調解院旨在根據各方意願，調解國家間、國家與他國投資者間以及國際商事爭議，將填補國際調解領域機制的空白，是為完善全球治理提供的重要法治公共產品。

調解院的成立也蘊含着和合共生的文明智慧。以對話化解衝突、以協商調解紛爭，是世界各大文明的共同價值和普遍追求。調解院的誕生有助於超越你輸我贏的零和思維，促進國際爭議的友好解決，構建更為和諧的國際關系。

調解院的成立還彰顯了兼容並蓄的法治文明。匯集各大法系精華，尊重當事方意願，發揮更靈活、更經濟、更便捷、更高效的優勢，與訴訟、仲裁等現有國際爭端解決機制相互補充，協同增效。

王毅。（王海圖攝）

各位來賓，

經過公約談判國協商決定，香港將成為國際調解院總部所在地。香港回歸本身就是和平解決國際爭端的成功範例。「一國兩制」取得的成功，使香港的繁榮穩定展現更加光明的前景。香港背靠祖國，聯通世界，營商環境便利，法治高度發達，兼具普通法系和大陸法系優勢，在國際調解方面具有得天獨厚的條件。借此機會，我們感謝香港特區政府對國際調解院籌建工作的大力支持，相信國際調解院這顆新星將與“東方之珠”共同成長，交相輝映。

各位來賓，

國際調解院的誕生，是我們今天共同種下的一棵幼苗。要真正發展壯大，需要國際社會的關心支持。中方期待各簽署國盡快批準《公約》，歡迎更多國家積極加入。

5月30日，外交部長王毅在香港出席國際調解院公約簽署儀式。（外交部駐港特派員公署）

讓我們秉持《聯合國憲章》宗旨，堅持自願參與、平等決策、共同受益，尊重各方合理關切，實現互利共贏。

讓我們弘揚和解合作和諧，培育調解文化，增強調解意識，盡快建立一套自主靈活、務實高效、國際領先的調解規則和機制。

讓我們堅持公平公正公道，注重真正的法治精神，兼顧程序正義和結果正義，增強發展中國家參與度，推動國際爭端解決機制向公平普惠方向發展，提升全球南方在國際治理中的代表性與發言權。

讓我們倡導共商共建共享，紮實推進調解院組織建設，建立起擁有高端專業水平、享有良好國際聲望的調解員隊伍，面向全球，服務世界，以不懈努力履行宗旨，實現目標。

5月30日，國際調解院公約在香港簽署，32個創始國代表大合照。（外交部駐港特派員公署）

各位來賓，

中國歷史上有個「六尺巷」的典故。說的是鄰里雙方通過調解，各自退讓三尺，不僅成功化解糾紛，還形成了方便大家通行的六尺巷。在全球化的今天，人類命運緊密相聯。只要我們善用調解的辦法，以互諒的方式處理矛盾，就能化干戈為玉帛，變高牆為通途。期待大家攜手努力，推動國際調解院為和平解決國際爭端發揮積極作用，為人類開辟更加美好的未來！

謝謝大家！