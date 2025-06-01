國際調解院缺歐美參與損權威？林定國：目光要長遠　建信心才成功

首個以調解方式解決國際爭端的政府間國際法律組織「國際調解院」，前日（30日）在港舉行公約簽署儀式，共33個國家簽署。律政司司長林定國今日（1日）在電台節目上，形容33個創始國家「數字很理想」，因覆蓋約27億人，佔全球約三分一人口。現時創始成員國缺乏歐美國家，被問到會否影響調解員的權威性，林定國就稱，任何國際公約都是慢慢成功，強調目光要長遠。



至於調解院的運作時間表，林定國透露改建工程「如火如荼」，料年中完成，正式運作就要到今年年尾或下年初，「取決於秘書處成立的情況」。



5月30日，國際調解院公約在香港簽署，32個創始國代表大合照。（外交部駐港特派員公署）

林定國：33個國家簽署公約很理想 涵蓋27億人

林定國出席商台節目，介紹國際調解院在香港成立，形容調解院的定性是政府間的國際組織，由簽約國家共同成立，透過調解去解決國際爭議。他稱，國際調解院落戶香港是值得開心和珍惜，是因為國家大力支持，且香港在法治環境、法律水平上有良好聲譽，還有交通便利和國際化的優勢，形容「順利成章」。

6月1日，律政司司長林定國出席商台節目介紹國際調解院。（商台片段截圖）

現時國際調解院的簽署國家有33個，有人質疑太少，對此林定國表示數字很理想，因為33個國家來自亞洲、非洲、拉丁美洲、大洋洲、歐洲，覆蓋26億到27億人，佔全球約三分一人口。

5月30日，外交部長王毅在香港出席國際調解院公約簽署儀式。（外交部駐港特派員公署）

係透過國家之間對呢個機構建立信心，先會慢慢成功，係諗緊好長遠嘅事。 律政司司長林定國

國際調解院缺歐美參與損權威？ 林定國：目光要長遠

至於有意見指，歐美國家不參與會影響國際調解院的權威性，林定國說任何國際公約都要經歷一個過程，要達到成功，強調眼光要長遠。他又指，國際調解院具備開放性的特質，即便不簽約也歡迎使用服務。

律政司司長林定國（梁鵬威攝）

舊灣仔警署年中完成改建 調解院最快年底起運作

國際調解院座落舊灣仔警署。林定國被問到營運時間表時指，目前改建工程如火如荼，料年中完成，現時正就成立秘書處物色人才，若正式運作就要到今年年尾或下年初，「取決於秘書處成立的情況」。

6月1日，律政司司長林定國出席商台節目介紹國際調解院。（商台片段截圖）

至於國際調解院的組織架構，林定國介紹最高權力機關是理事會，由各簽約國家派一位代表加入，參與製訂仲裁規則、決定秘書長人選等。日常工作方面，則由秘書處處理，內容有提供仲裁服務、舉辦國際交流論壇等。

林定國預期國際調解院總部下年底展開運作。（梁鵬威攝）

律政司參與組成調解院秘書處？ 林定國：將來我唔敢講

香港在國際調解院中扮演什麼角色？林定國說，現時律政司有一個籌備辦公室，至於會否過渡為國際調解院的秘書處，他強調「將來我唔敢講，因為未有實際安排」，但現時律政司已調派職員去參與工作，若未來有類似安排，會和國際調解院商談，徵得同意。

至於香港適用於國際調解院的人才，林定國坦言外交人才並非香港的強項，但國際商事和投資方面人才豐富，且律師會會長曾強調，本地很多律師合乎參與調解的資格，希望他們努力爭取加入調解院的名冊。