陳茂波：東盟或中東政治環境平穩　香港是理想的經濟合作夥伴

財政司司長陳茂波表示，香港正加強與全球南方的經貿聯繫，形容不論東盟或是中東，近年的政治環境亦相對平穩，他們都希望推動經濟多元化發展，願意投入更多資源於基建發展、綠色轉型、數字經濟，以至醫療教育等公共服務的改善。他說香港很自然是它們理想的合作夥伴，只要繼續用好「一國兩制」的優勢，必定可以為香港開拓新的發展內涵。



陳茂波上周出席國際數據產業聯盟全球峰會，與多位來自東盟的代表在活動上合照。（陳茂波網誌）

陳茂波：香港正加強與全球南方的經貿聯繫

陳茂波在網誌表示，近年香港與全球南方的經貿聯繫正加速加強，例如上周在港舉行的第二屆「香港—沙特資本市場論壇」，首隻伊斯蘭債券ETF（交易所買賣基金）在香港上市，是亞洲首隻追縱沙特政府發行的伊斯蘭債券(Sukuk)的ETF產品。

他說過去兩年，從2023年首隻投資沙特股票的ETF在港上市、去年兩隻追蹤港股的ETF在沙特掛牌，到上周投資沙特債券的ETF，都反映香港與沙特在金融市場的互動頻繁、有來有往，同時也顯示香港在跨境金融創新上不斷作出新的探索。金融以外，過去兩年多香港跟全球南方在貿易、投資、創科、數字經濟、法律、教育、旅遊等領域的交流合作亦正不斷提升。

陳茂波在第二屆「香港—沙特資本市場論壇」上，分享香港跟沙特、中東以至全球南方深化合作的看法。（陳茂波網誌）

陳茂波又說本地科技業界上周舉辦一個聚焦數據產業的國際峰會，匯聚了多個東盟國家的政府和業界代表，以及專家學者，就數據的產業合作和跨境流動、以數據促進中小企業和智慧城市發展、人工智能的未來，以至縮小數字鴻溝等議題，分享經驗、交流互鑒。他說香港匯聚內地和國際的數據，加上應用場景跟國際高度接軌，能在區域和國際數據標準的建設、促進全球數字經濟的蓬勃發展等方面，發揮積極作用。

陳茂波：南方近年政治環境平穩 希望聚焦經濟

陳茂波說不論東盟或是中東，全球南方地區的人口都非常年青，近年的政治環境亦相對平穩，形容他們都希望聚焦經濟，推動經濟多元化發展，並願意投入更多資源於基建發展、綠色轉型、數字經濟，以至醫療教育等公共服務的改善。他說作為國際金融中心和世界一流的專業服務樞紐，香港很自然是它們理想的合作夥伴。

陳茂波上周與到訪的印尼財長Sri Mulyani Indrawati會面。（陳茂波網誌）

上周陳茂波與到訪的印尼財長Sri Mulyani Indrawati會面，提到不論是法律、金融、創科以至其他專業服務領域，香港只要繼續用好「一國兩制」的優勢，發揮內聯外通、開放包容的特點，必定可以為香港開拓新的發展內涵，也為全球南方更繁榮、普惠和可持續的發展貢獻力量。