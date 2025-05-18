港匯強勢金管局月內多次注資　陳茂波：密切監察市場維持金融穩定

本月初港元匯率持續偏強，四度觸發「強方兌換保證」，金管局多次承接市場的美元沽盤，合共向市場注入約1,290億港元。財政司司長陳茂波今天（18日）表示，資金流入令流動性充裕，本地銀行同業拆息回落，然而資金流向和利率走勢受多個內外因素影響，存在變數，政府和監管部門會繼續密切監察市場變化，維持金融穩定。



陳茂波又提到新股市場非常暢旺，內地新能源龍頭企業寧德時代周二（20日）將在港交所新股上市，是今年以來全球最大型的新股集資活動，亦令本港今年的新股集資額累計超過600億元，融資規模暫居全球首位。



內地新能源龍頭企業寧德時代，將於本周二（20日）在港新股上市。（資料圖片）

寧德時代IPO上市 融資規模暫居全球首位

陳茂波在網誌表示今年港股反覆向好，恒生指數上周五收報23,345點，累計升幅約16%；新股市場亦非常暢旺，舉例寧德時代是今年以來全球最大型的新股集資活動，亦令本港今年的新股集資額累計超過600億元，較去年同期多逾6倍，融資規模暫居全球首位。

財政司司長陳茂波（盧翊銘攝）

政府加強發展「金融+創科」

不過，陳茂波說現時全球經濟前景面臨多重不確定性，然而國家在人工智能等前沿科技不斷突破，不僅創造更多經濟新價值，更為促進全球的穩定和普惠發展貢獻巨大力量。他說政府正加強發展「金融+創科」，在政策層面推動創科研發與成果轉化、支持科企成長，以及吸引重點企業落戶等，加強籌融資渠道支撐科技創新，包括前期須風投基金、主權基金，中後期的主要以私募基金、併購、上市集資和再融資等。

陳茂波指，港投公司將在本周四舉辦首屆「國際耐心資本論壇」，主題為「匯聚資本力量 共築繁榮未來」。（黃浩謙攝）

首屆「國際耐心資本論壇」周四在港舉辦

除了政策層面的引導，陳茂波說正透過港投公司發揮「耐心資本」的力量，包括「投早、投小、投硬科技」等策略，支持本港創科生態圈的構建。港投公司目前已投資超過100個項目，並透過每1元的投資拉動4元的市場長期資本跟投。

他又透露，港投公司將在本周四舉辦首屆「國際耐心資本論壇」，主題為「匯聚資本力量 共築繁榮未來」。論壇將雲集數百位來自全球南方及不同地區的主權基金、退休基金、大學基金、家族辦公室、企業創投等耐心資本的代表，以及初創公司及投資機構，聚焦探討共建協作平台、開展合作機遇。