擬為合資格大宗商品交易提供半稅優惠　陳茂波料年底提交草案

去年施政報告提出要建立大宗商品交易生態圈，財政司司長陳茂波今天（21日）表示，政府計劃為合資格大宗商品交易活動提供半稅優惠，料年底向立法會提交條例草案。陳茂波今年二月曾預計，明年上半年才向立法會提交條例草案，意味可提早提交草案。



財政司司長陳茂波。（陳茂波facebook）

本港今年1月起加入倫敦金屬交易所的全球倉儲網絡，香港7個倉庫7月起營運。陳茂波指，過去一年全球有色金屬市場各產品走勢不一，但持續呈現強勁趨勢，倫敦金屬交易所整體交易量按年增長20%，特別是鎳和鈷等新能源金屬顯著增長，反映在推動全球工業轉型和技術進步方面的重要性，形容中國仍然是這一領域的關鍵力量，一方面是主要的有色金屬生產國，另一方面是消費國，預計未來數年，金屬需求會繼續加速。

陳茂波表示，一國兩制下香港可按照最佳國際標準運作，零進口關稅，貨物、資本和清關信息流動不受限制。(路透社)

陳茂波表示，在政策支持及新能源和高科技產業的持續投資下，普遍預計未來幾年對金屬的需求將進一步加速，即使全球地緣經濟碎片化，但香港具有獨特優勢來利用增長勢頭，一國兩制下香港可按照最佳國際標準運作，零進口關稅，貨物、資本和清關信息流動不受限制。