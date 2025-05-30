國際調解院｜李家超與王毅共進工作午餐　交流推動國際交往合作

行政長官李家超今日（5月30日）在禮賓府與親臨香港出席國際調解院公約簽署儀式的中共中央政治局委員、外交部長王毅共進工作午餐，並就國際調解院的工作和特區國際交往合作等議題交流意見。李家超感謝中央大力支持國際調解院的總部落戶香港，表示特區政府有能力勝任推廣國際調解院的任務，並將香港建設為亞太區國際法律及解決爭議服務中心。



李家超指出，國際調解院是極高層次的國際組織，由在香港設立國際調解院籌備辦公室、完成《關於建立國際調解院的公約》談判、推動各方同意國際調解院總部在香港成立，以及在香港舉行《公約》簽署儀式，充分體現中央大力支持香港在「十四五」規劃下建設成為亞太區國際法律及解決爭議服務中心。

李家超（右）今日（5月30日）在禮賓府與中共中央政治局委員、外交部長王毅（左）會面。（政府新聞處）

李家超：國際調解院為香港帶來三方面重大利益

李家超說，國際調解院落戶香港，將為香港帶來多方面的重大利益：第一，國際調解院將提升香港的國際地位和在國際調解的角色。在「一國兩制」下，香港作為中國唯一的普通法司法管轄區，擁有成熟的法律制度、堅實的法治基礎、多元的法律和爭議解決服務，以及具備國際視野的法律人才，將為國際調解院貢獻關鍵力量。

第二，國際調解院將帶來重大經濟效益，其服務需求將創造包括調解員、翻譯員、研究員等大量職位，亦將吸引國際組織、非政府機構及學術機構進駐，引進高質量會議和展覽，進一步推動酒店餐飲、物流運輸以及與會議經濟有關的行業等發展，也有利香港與「一帶一路」沿線地區等海外經濟體深化經貿合作，帶來更多商機。

第三，國際調解院將進一步完善香港法治體系，推動香港調解文化的普及化，推動社會以協商解決問題。李家超說，國際調解院將有助香港匯聚更多全球法律和爭議解決服務專才，貢獻解決爭議的法治建設，進一步鞏固香港國際法律中心地位。

李家超（右）今日（5月30日）與瑞士聯邦委員兼外長卡西斯（左）會面。（政府新聞處）

會見多國政府代表 稱香港為貢獻國際調解院感到鼓舞

李家超又分別與出席國際調解院公約簽署儀式的外國政府高層官員會面，包括瑞士聯邦委員兼外長卡西斯、巴基斯坦副總理兼外長達爾、巴布亞新幾內亞司法部長兼總檢察長尼寧吉和老撾副總理沙倫賽．貢瑪西。李家超歡迎他們出席公約簽署儀式，表示香港很鼓舞可貢獻和服務國際調解院總部的成功成立和運作。

李家超（右）今日（5月30日）與巴基斯坦副總理兼外長達爾（左）會面。

在經貿合作方面，李家超說，特區政府重視與不同國家加強雙邊經貿關係。面對單邊主義和保護主義抬頭，特區政府會繼續堅定不移地保持香港的自由港地位和奉行自由貿易政策，保障貨物、資金和資訊等自由流動，吸引世界各地企業來香港進行貿易和投資。

李家超（右）今日（5月30日）與巴布亞新幾內亞司法部長兼總檢察長尼寧吉（左）會面。（政府新聞處）