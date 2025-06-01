拆局｜周霽掌中聯辦釋一觀感　落區突顯對港政策偏向民生

周霽上任中聯辦主任三日落區明言「責重如山」，希望了解社區工作和市民生活。上一次中聯辦主任落區，數到2021年的駱惠寧探訪「籠屋」戶，今次是相隔一任中聯辦主任再落區。



「經濟搞唔好，民生都搞唔掂」—— 港澳辦轄下全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，目前國安機制已基本完成，中央對港工作重點更加偏向民生，希望港府「有更大作為，更大膽推動制度政策改革」，舉例處理房屋問題、增加青年上流機會、放大中產發展空間等，而非簡單地搞福利。他透露親身接觸周霽感覺「溫文爾雅」，讓人覺得是理性平和之人，相信能加強中央與香港人之間的聯繫，表達中央對香港社群的關懷。



6月1日，新任中聯辦主任周霽落區到深水埗和青衣，稱想了解社區工作情況和市民生活。圖片所見，陪同他的包括民建聯葵青區委任議員潘志成（右）。（中央政府駐港聯絡辦）

周霽上任三天落區 轉達習近平對香港民生福祉念茲在茲

周霽上任第三天先後落區，到訪位於深水埗的九龍婦女聯會富昌服務中心，以及葵青青衣長亨邨社區會堂調研，了解關愛隊長者健康檢查服務站。

中聯辦的新聞稿提到周霽引述習近平對香港同胞民生福祉念茲在茲，形容區議會、地區三會、關愛隊是完善地區治理後的「三駕馬車」，愛國愛港團體紮根香港社會，在服務市民上有著獨特優勢。

這是我到港履職後首次落區調研，就是來看看大家，了解社區工作情況和市民生活。 中聯辦主任周霽

周霽希望「三駕馬車」以更多喜聞樂見的形式服務街坊，「幫助解決憂心事、煩心事，不斷提升市民的獲得感幸福感安全感」，以實際行動詮釋愛國愛港。

6月1日，新任中聯辦主任周霽落區到深水埗和青衣，稱想了解社區工作情況和市民生活。（中央政府駐港聯絡辦）

駱惠寧曾連續兩年落區 探訪劏房、籠屋居民

對上一次中聯辦主任落區，要數到再前一任的駱惠寧，曾連續兩年落區探訪。2021年國慶前後，中聯辦發起「落區聆聽、同心同行」活動，駱惠寧、6名副主任及秘書長總動員，至少「落區」13次，探訪劏房居民、創業青年、婦女團體及中醫界等。

當時探訪籠屋的駱惠寧已強調，住房問題成為香港最大的民生問題，「必須加大力度解決住房問題」，既是中央的關切，也是廣大市民的期盼，「安居」才能「樂業」。當年，港澳辦主任夏寶龍曾表達香港未來要告別劏房、籠屋的願望。

再前一任的中聯辦主任張曉明，2017年曾經落區，到訪經常派飯予基層的深水埗「明哥」的餐館，以及家訪2010年玉樹地震災害中因捨己救人的香港義工黃福榮的母親等親屬。

劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳分析對港政策重點改善民生 國安機制已基本完成

今次是相隔一任中聯辦高層再落區，港澳辦轄下的全國港澳研究會顧問劉兆佳接受《香港01》訪問時表示，習近平幾年前訪港時都提及關心民間疾苦，以及要妥善處理人民的訴求，估計今次周霽四出落區可能是想突顯習近平關心香港普羅大眾的福祉問題的態度。

（民生福祉）永遠都做唔夠，過去一段日子重點放喺打擊敵對勢力，確立維護國家安全執行機制問題，呢啲基本上已經做完、大體上做完。 全國港澳研究會顧問劉兆佳

劉兆佳強調中央關心香港市民生活上遇到的困難。（歐嘉樂攝）

民生「永遠都做唔夠」 社會矛盾已頗為明顯

劉兆佳強調中央關心香港市民生活上遇到的困難，「永遠都做唔夠㗎喎呢樣嘢，問題係每個時段中央都有特別關心嘅事，過去一段日子重點放喺打擊敵對勢力，確立維護國家安全執行機制問題，呢啲基本上已經做完、大體上做完」，加上23條立法已完成，在美國繼續打壓香港的前題下，目前重點應該放在經濟發展、改善民生。

香港社會矛盾本來已經頗為明顯，加上面對經濟困難，民生問題更加突出，面對美國打壓，如果做好民生工作，包括地區治理，貧窮問題、房屋問題等，對於穩定香港社會不單對國家、對經濟發展有利，亦有利維護國家安全。 全國港澳研究會顧問劉兆佳

劉兆佳親身接觸周霽感「溫文爾雅」 形容理性平和之人

鄭雁雄曾任國安公署首任署長，劉兆佳認為中央因應對港政策重點改放在發展經濟、改善民生上，選擇另一個適合人選執行對港政策，「因應不同人嘅個性同能力去調動、作出任命」，畢竟未來重點並非國家安全立法問題。

2024年12月7日，周霽來港出席海洋公園舉行的「大熊貓亮相儀式」 。（梁鵬威攝）

他分享過去曾經在北京與周霽吃飯，雖然周霽不懂說廣東話，但感覺他為人溫文爾雅，談話時心平氣和，看不到有官架，「加強中央同香港人之間聯繫，表達中央對香港社群關懷應該勝任」，不認為是功利的「懷柔」之舉。

搵個比較溫文爾雅嘅周霽，可能更加適合都未定，因材施用。令香港人感受到中央對佢嘅愛護同關懷。畀人覺得係理性平和之人。 全國港澳研究會顧問劉兆佳

現年61歲的周霽曾任河南省委副書記、政法委書記，2023年7月11日空降國務院港澳工作辦公室，擔任屬正部級的常務副主任。他過往長期在地方工作，與香港關係不大，但作為港澳辦分管日常工作的副主任，上任以來與香港頻密交集。

房屋問題困擾香港已久。（廖雁雄攝）

中央盼港府改善民生「更大膽改革」 非簡單搞福利

劉兆佳分析周霽上任三日便落區，表明了中央希望特區政府於改善民生上「有更大作為」，應該更大膽推動改革，以回應中央的期望，同時亦表明中央會用各種辦法，支持特區政府切實改善民生問題，「可能牽涉制度政策改革，令到更多人生活得到改善，房屋問題得到處理，年輕人上流機會增加，中產階級發展空間放大」，是一套建設，而非簡單地搞福利。