三日內兩晤周霽　李家超：與中聯辦多溝通有好處　令中央了解香港

行政長官李家超日前兩度與新任中聯辦主任周霽會面，他今日（3日）出席行政會議前被問到周霽對他有何叮囑，以及掌中聯辦作風與上任鄭雁雄有何不同時表示，自己與周霽認識兩年，溝通無間，形容對方謙厚務實，換主任都是看新聞稿才得悉。他說有信心香港整體安全已得到保障，現時要全力拼經濟謀發展惠民生，會盡量利用好國家及國際機遇。



中聯辦主任周霽在中聯辦辦公大樓內接見行政長官李家超。（中聯辦）

國務院上周五（30日）宣布，任命周霽為中聯辦主任、香港特區維護國家安全委員會國家安全事務顧問，免去鄭雁雄職務。周霽上任以來動作頻頻，三日內兩度會見行政長官李家超，特首更是首次回訪中聯辦新主任。上任第三日，周霽即到深水埗和青衣落區調研，了解社區工作情況和市民生活。

6月3日，行政長官李家超出席行政會議前見會見傳媒。（鄭子峰攝）

6月3日，行政長官李家超出席行政會議前見會見傳媒。（鄭子峰攝）

周霽對香港有何叮囑？李家超：用好國家機遇是特首的責任

被問到周霽上任三日落區，是否反映他特別關心香港民生，以及兩次會面感覺周霽對香港情況有何特別看法或叮囑，李家超表示周霽在地區治理方面很有經驗的中央官員，在河北有豐富管治經驗，在河南做過省委副書記，他在香港第三日就落區，證明對香港的關心、市民生活和地區情況的重視。

他指，一星期內與周霽兩次見面，是因為覺得和中聯辦加強溝通理解很有好處，中聯辦的工作是增加香港與內地的交往，周霽在中央港澳辦的工作，正就是有關制定香港政策的協助。他指，周在港澳辦工作時，和周霽溝通無間，也尊敬他有謙厚品格、務實作風。

李家超指，香港由治及興的征程上，如何用好國家機遇，讓中央更了解香港實際，制定好對香港有效的政策，這是特首的責任，與周霽保持溝通合作，對香港有正面作用。他指，尤其昨日回訪周霽，是探討交流香港的挑戰和機遇，也衷心歡迎周霽到港工作，並建立共識，會一致做工作，確保香港長期繁榮穩定。

6月3日，行政長官李家超出席行政會議前見會見傳媒。（鄭子峰攝）

李家超：看到新聞稿才得悉換中聯辦主任

被問到換中聯辦主任前是否知情，上任第三天落區與上任主任鄭雁雄作風有何不同，李家超相信換中聯辦主任與任何政府官員更替也很正常，自己看到新聞稿才得悉，任何級別中聯辦官員，都有協助特區止暴制亂。他表示與周霽認識兩年，溝通無間，謙厚務實。

6月3日，行政長官李家超出席行政會議前見會見傳媒。（鄭子峰攝）

周霽掌中聯辦作風不同？李家超：香港安全已保障 要全力拼經濟

至於是否反映香港已處理好國安問題，未來要集中改善民生發展經濟，他指香港面對發展及安全共同處理階段，任何發展都要有安全環境，有信心目前已建立應有的法律制度及執行機制下，香港整體安全可以保障，對此有信心。他強調現時要全力拼經濟謀發展惠民生，政府施政最終目的市民生活更好，經濟紅利大家分享受惠。他指，會盡量利用好國家及國際機遇。

6月3日，行政長官李家超出席行政會議前見會見傳媒。（鄭子峰攝）

明天六四銅鑼灣悼念違法？李家超：活動要合法 危國安必究

被問到明天（4日）六四，如果有市民在銅鑼灣或維園一帶點蠟燭或穿有標語的衣服悼念有沒有問題，會如何平衡市民的權利自由，另外有去年被截查的市民反映收到警方來電詢問六四行程，是否代表當晚在該處一帶出現也有違法風險。

李家超表示，無論在哪天、無論什麼活動，必須符合法律要求，執法部門會針對任何違法行為，果斷嚴格地依法處理。李家超說，危害國安行為是嚴重罪行，政府會有法必依、執法必嚴，追究法律責任到底。

6月3日，行政長官李家超出席行政會議前見會見傳媒。（鄭子峰攝）

中九龍幹線收費違背初心？李家超：用者自付適合

至於中九龍幹線研究收費，但一開初方案提上立法會討論時沒有提及要收費，是否違背初心？李家超指，政府對大欖隧道、東九龍繞道有幾個原則，由於基礎建設需要大量公帑，營運需要資源，用者自付原則是適合的，目的亦是重視效率，會研究清楚，考慮收費時都會考慮市民負擔能力。中九龍幹線今年啟用，會研究甚麼適當收費可以實施，會到立法會交代。

6月3日，行政長官李家超出席行政會議前見會見傳媒。（鄭子峰攝）

其他隧道統一收費？李家超：根據通脹或不同因素訂立合適隧道費

被問到政府收回大欖隧道後實施新收費，其他隧道是否統一也要收費，李家超回應指財政預算案已訂明，政府會花錢興建及管理不同隧道及幹道，遵從用者自付原則，制定費用會考慮公眾負擔能力，將會繼續評估19組公路和9組隧道的情況，再根據通脹或不同因素訂立合適的隧道費。

6月3日，行政長官李家超出席行政會議前見會見傳媒。（鄭子峰攝）

李家超在記者會開場時，主動提到香港上周舉行國際調解院公約簽署儀式，感謝中央支持，以及外長王毅親臨香港出席儀式，與各地超過80個國家代表來港，見證33個代表簽署。

他指國際調解院會擴大香港國際網路，要求多舉辦國際會議及新主題會議，為香港創造新機遇，過去三年政府大力推動國際會議，涵蓋範圍廣闊，六月會舉辦兩場重要國際會議，分別在6至7日，以及12至13日舉行。

6月3日，行政長官李家超出席行政會議前見會見傳媒。（馬楚烽攝）

其中一場是博鰲亞洲論壇，會有前國家領導人、知名科學家等出席，李家超指會擴大香港創科國際網路。第二場是關於公路及鐵路國際會議，以建造綠色運輸基建主題，介紹香港運輸規劃，匯聚全球專家學者、業界領袖探討道路及鐵路未來趨勢。他表示會爭取更多新的大型會議落戶香港，來年有奧委會協會會議來港。