01消息｜夏寶龍本月訪港　連續三年來港考察

《香港01》獲悉，中央港澳辦主任夏寶龍計劃本月訪港，初步較大機會月中抵港視察，具體行程有待相關部門安排落實。



2023、 2024年兩度考察 均逗留約一星期

夏寶龍過往兩年均曾來港考察。2023年4月他首度來港考察時，中央剛公布新的《黨和國家機構改革方案》，組建中央港澳辦。夏寶龍當時留港六天，在「全民國家安全教育日」典禮上作公開發言，提出「香港必須做好國家安全防護牆」。

2024年2月夏寶龍再度來港，其時中央港澳辦已完成組班。夏寶龍在香港進行為期七天的調研，深入了解香港經濟發展與地區治理等各方面情況。

4月15日，夏寶龍以視像方式在香港「全民國家安全教育日」發表講話，表示維護國安沒有局外人。（盧翊銘攝）

作為中央治港體系執行機關主要負責人，夏寶龍在去年11月亦曾南下深圳，主持香港工商界座談會，特區政府多名主要官員，包括行政長官李家超亦有出席。今年 2月，夏寶龍在深圳前海與河套考察期間，又會見財政司司長陳茂波及多名特區政府官員，了解香港經濟與金融發展規劃。

圖為2025年5月12日，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室夏寶龍澳門與工商界人士座談。（澳門新聞局圖片）

上月考察澳門 對港澳工商界提四點希望

夏寶龍在上個月剛完成對澳門的調研，是他連續三年到訪當地，本地政界當時已關注他何時再來香港。夏寶龍在澳門期間對港澳工商界提出「四點希望」，包括發揚鬥爭精神，團結一致愛國護港、愛國護澳；堅定發展信心，扎根港澳繼續做大做強；發揮自身優勢，突出重圍擴大開放、擁抱世界；面向海外講好港澳故事，旗幟鮮明唱響港澳、唱響中國。特區政府三司十五局首長均曾對此作出回應，表明要發揮好香港獨特作用，助力國家強國建設。

律政司6月21日舉行國安法五周年論壇 夏寶龍或出席

夏寶龍曾任全國政協副主席，在香港從「由亂及治」到「由治及興」的關鍵時期空降港澳辦。本月30日是全國大人常委會通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（簡稱香港國安法）並在香港公布實施五周年，7月1日則是回歸28周年紀念，夏寶龍若在這個時間點來港，將別具象徵意義。

行政會議召集人兼新民黨立法會議員葉劉淑儀今日被問及是否知悉夏寶龍要來港考察的消息時，回答稱「好似話參加個國安法五周年活動吓話」，但她強調自己沒有內幕消息。律政司將於6月21日舉行「香港國安法公布實施五周年論壇」。英文《南華早報》今日報道，夏寶龍可能在這個論壇上發言。但據《香港01》了解，夏寶龍訪港具體行程未完全確定，存在變數。

李慧琼：希望夏寶龍調研北都及民生新項目

全國人大常委李慧琼表示，如果夏寶龍真的落實訪港行程，她會非常期待，意味中央領導透過夏寶龍進一步傳達支持香港的信息。李慧琼表示，香港由治及興有新的發展，金融中心建設、北部都會區有新的內容，民生方面不斷有新項目推出，如果夏寶龍訪港，希望他都可以進一步調研。