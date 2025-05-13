夏寶龍提四點希望　港府三司長發文回應：用好一國兩制獨特優勢

港澳辦主任夏寶龍昨日（12日）在澳門與工商界人士座談，談及四點希望，包括發揚鬥爭精神，團結一致愛國護港、愛國護澳；堅定發展信心，扎根港澳繼續做大做強；發揮自身優勢，突出重圍擴大開放、擁抱世界；面向海外講好港澳故事，旗幟鮮明唱響港澳、唱響中國。特區政府三名司長在社交平台回應，其中政務司司長陳國基表示，港工商界素有愛國愛港的優良傳統，也素有臨危不懼、化危為機的寶貴特質；要對國家的實力底氣、對中央政府採取的政策措施有充分信心，要有堅定地與國家站在一起的高度自覺性和決心。



政務司司長陳國基。

陳國基：香港可助力國家總體國際經貿佈局戰略

陳國基認為，夏寶龍對港澳工商界提出的四點要求，語重心長，發人深省，催人奮進。他表示要對國家的實力底氣、對中央政府採取的政策措施有充分信心，要有堅定地與國家站在一起的高度自覺性和決心。

他認為，香港工商界素有愛國愛港的優良傳統，也素有臨危不懼、化危為機的寶貴特質。在當前的國家大局和世界變局中，香港可助力國家總體國際經貿布局戰略，例如開拓新的外銷產品市場，幫助國家和內地企業調整、重組供應鏈，做好國家持續引入國際資本和國際人才的中轉站、蓄水池等。

財政司司長陳茂波。

陳茂波：深化與歐美傳統市場合作 同時開拓全球南方市場

財政司司長陳茂波表示，面對霸凌行徑、單邊主義，港府與社會和工商各界團結一致，在當前的關鍵時刻，堅定站在歷史正確的一邊，並以「底線思維」，守護好國家發展利益和社會經濟安全，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

他表示，在挑戰和機遇並存的新形勢下，香港要落實好香港「三中心、一高地」的發展定位，要善用香港「國際化」的核心優勢，構建更廣闊的國際經貿網絡，一方面深化與歐美傳統市場的合作，另一方面開拓與東盟、中東、中亞、非洲等全球南方市場的聯繫。他指，香港擁有廣泛的國際聯繫和工商網絡，未來可聯動更多內地省市及企業拼船出海，共同開拓新市場、吸引新投資。

律政司司長林定國

林定國：考慮國家利益 不會影響商業自由

律政司司長林定國表示，夏寶龍表達了對港澳工商界和企業家的四點希望。他指，顧全大局、充分考慮整體國家利益，不會也不是要影響法律容許下的商業自由，而是要確保有一個安定、配合國家安全考慮和發展方向的整體營商環境，這必然符合任何人的長遠商業利益。

他指出，要有效吸引新舊國際朋友與香港在各方面加強聯繫，關鍵是必須實際上維持而同時向外充分展示香港是一個開放、包容、多元的社會，他相信這也是落實夏寶龍講話最後一句的重點。