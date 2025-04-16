夏寶龍講話｜多名局長承諾善用香港優勢、打造安全樂土

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍昨日（15日）透過視頻在特區政府主辦的「全民國家安全教育日」開幕禮上，針對美國發表措辭強硬的發言，也提醒香港對維護國安要保持警醒、警鐘長鳴。繼特首李家超和三名司長昨日在社交平台作回應後，各決策局局長今日（16日）也陸續發文回應，當中負責經貿、財金、創科和文化範疇的決策局局長均承諾會善用本港優勢，為業界打造適合投資、發展的安全樂土。



夏寶龍（盧翊銘攝）

夏寶龍在昨日（15日）的講話措辭強硬，直指美國是破壞香港的最大黑手、開徵高高達145%所謂「對等關稅」是蠻橫霸道、無耻之極：「不是要找們的『稅』，而是要我們的「命』」。他又強調，中國人民不吃霸凌霸道一套，又以商人莊世平、霍英東的事蹟，說明港人有愛國愛港的優良傳統。

夏寶龍在「全民國家安全教育日」主旨講話全文

丘應樺（梁鵬威攝）

丘應樺：帶領商界勇於變革創新 拓展新市場

商務及經濟發展局局長丘應樺發文指，經濟安全與國家安全息息相關，是國家繁榮富強、社會和諧穩定的有力保障。他深信，縱使面對地緣政治越演越烈，單邊保護主義帶來的經濟安全風險，尤其是損人不利己的經濟霸凌行為，所謂「對等關稅」的威脅，只要繼續堅定不移發揮「一國兩制」的制度優勢，致力深化國際交往合作，不斷擴展經貿網絡，帶領商界勇於變革創新，拓展新市場，尋找新機遇，力求促進經貿發展，定能為國家經濟實力和國家安全貢獻力量。

孫東教授形容Laservall在科技園擴展業務，完美示範如何利用香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的獨特角色。

孫東：主動作為打造倚港興業的安全樂土

同樣身負本港未來重點發展領域範疇的創新科技及工商局局長孫東則稱，會堅持以新安全格局保障新發展格局，主動作為為一眾企業家、創業者、科學家打造一個以港為家、倚港興業的安全樂土，讓他們可以安心發揮推動經濟發展主力軍作用，繼續看好香港、支持香港、投資香港。

許正宇指政府研究加大財政整合力度（廖雁雄攝）

許正宇：確保香港金融體系的安全與穩定

財經事務及庫務局局長許正宇則稱，香港穩健的金融體系就是維護國家安全的一道護城河。他將帶領業界和社會各方，繼續全力配合相關法律的有效實施，確保香港金融體系的安全與穩定，維護好安全和發展個大局，同時助力人民幣國際化，從而在國際貨幣體系扮演更重要角色，讓本港應對全球形勢新格局時更有底氣，爭當錚錚愛國者。

羅淑佩（蘇煒然攝）

羅淑佩：文化安全是國家安全不可或缺的一部分

文化體育及旅遊局局長羅淑佩指，當前國際形勢複雜多變，夏主任的講話為香港指明了方向。國家安全涵蓋二十個領域，其中，文化安全是國家安全不可或缺的一部分，作為民族精神支柱，起着維繫着國家穩定與社會凝聚力的作用。今年是抗戰勝利80周年，將舉辦一系列專題展覽及公眾教育活動，讓市民深入了解中華文化的核心內涵，增強文化自信和愛國情懐，傳承中華優秀傳統文化，強化全民維護國家安全的責任感，為實現中華民族偉大復興、國家長治久安、香港繁榮穩定作出貢獻。

楊何蓓茵（楊何蓓茵Facebook）

楊何蓓茵：公務員以「雙重身分」做好守護者角色

公務員事務局局長楊何蓓茵則指，維護國家安全，人人有責。每位香港居民都是「局中人」，十七萬多公務員既是香港居民，亦是行政機關的一員，以「雙重身分」做好守護者的角色，各人須在執行職能時將國家安全放在首位，並在各自工作崗位上積極支持和配合政府全面履行維護國家安全的責任。在過去培訓工作的基礎上，會多管齊下，持續加強培訓的質和量，除全面認識《憲法》、《基本法》、總體國家安全觀、國家體制和重要政策，以及《公務員守則》載列的12項基本信念和操守準則，亦會進一步把國安教育和愛國教育結合，安排不同形式的考察和參訪活動，以切合各級公務員的培訓需要。