區議員工作報告｜麥美娟：提升區議會透明度　讓公眾了解履職情況

第七屆區議會上任逾一年後，首份的區議員工作報告也公開，但被發現只佔少數的直選區議員處理的市民個案卻遠高於人數更多的委任議員等情況，也被質疑為何不把報告上網。民政及青年事務局局長麥美娟今日（5日）再次作解釋，強調本屆區議會有四個第一次，包括首度引入履職盡責機制，及首次要求全體區議員每年向區議會主席提交報告，都是為了提升區議會運作透明度，讓市民了解區議員履職情況。



她又指，親身到區議會秘書處查閱是一貫安排，又指秘書處可提供影印服務。



麥美娟再次為區議員表現辯護（直播截圖）

她表示，本屆區議會有四個第一次，包括第一次引入履職盡責機制，列明對區議員的工作要求；第一次訂明包括出席率等指標，要求出席會議比率須達到八成；第一次要求在上任三個月內開設議員辦事處，兼且辦公時間外也要開放一定時間，方便市民；及第一次要求全體區議員向區議會主席提交周年工作報告。

她強調，以上的四個第一次的目的都要為了提升區議會運作的透明度，讓市民看到區議員如何履職。

政府在本屆區議會引入區議員履職盡責機制（民政事務總署）

至於公眾須親身到各區區議會秘書處登記後才能查閱報告，她重申是一貫安排，指區議會議程、會議記錄會上載各區區議會網頁，但區議員的資料包括開支申報等，一向是要到秘書處登記查閱。她更補充指，秘書處是有影印服務，方便有需要的公眾。