收回大欖隧道｜陳美寶：巴士公司料每年少付1.9億元使用費

政府已於上月31日收回大欖隧道，令專營巴士的隧道使用費由近200元，大幅下調至43元。運輸及物流局局長今日（11日）表示，按照去年行經大欖隧道的巴士班次112萬、乘客量約7,440萬人次推算，預計營辦商每年少付約1億9000萬元使用費。



6月11日，工聯會陸頌雄書面質詢政府，關注大欖隧道成為政府隧道後，專營巴士營辦商節省多少使用費。（黃浩謙攝/資料圖片）

大欖隧道收回前 專營巴士年付2.4億元使用費

工聯會陸頌雄今日書面質詢政府，關注政府收回大欖隧道後，各專營巴士營辦商每年可節省多少隧道使用費。運流局局長陳美寶列舉去年的數據，稱九巴、龍運巴士、城巴行經大欖隧道的實際班次有112萬，乘客量約7,440萬人次，故總共繳付2億4000萬元隧道使用費。

運流局局長陳美寶指，營辦商每年少付的大欖隧道使用費，約1億9千萬元。（廖雁雄攝/資料圖片）

大欖隧道成為政府隧道後，專營巴士使用費下降。陳美寶表示，按2024年數字推算，營辦商每月將需要存入「豁免隧道費基金」的有關款項為約400萬元，即每年約4800萬元，據此推算，營辦商每年少付的大欖隧道使用費約1億9000萬元。

政府自2019年2月起豁免營辦商使用政府隧道及管制區的收費，營辦商節省的使用費均會存入「豁免隧道費基金」，申請加價時需先利用該基金結餘抵銷加幅。