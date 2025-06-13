高官任命｜黃偉綸妻升常秘　許澤森接任勞工處長

特區政府今日（6月13日）宣布新一輪高層官員任命，現任勞工處處長陳穎韶將於7月2日出任教育局常任秘書長，接替將於同日開展退休前休假的李美嫦：現任醫務衞生局副秘書長許澤森將於7月2日出任勞工處處長，現任政務司司長私人辦公室政策統籌主任黃潔怡則將於2025年7月3日出任公司註冊處處長，接替已展開退休前休假的鄧婉雯。



李美嫦、鄧婉雯退休 楊何蓓茵感謝盡忠職守

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，調任新職的陳穎韶、許澤森與黃潔怡都是資深政務主任，具備出色領導和管理才能，「我有信心他們會在新崗位繼續為市民提供專業高效的服務」。楊何蓓茵同時感謝即將退休的李美嫦與鄧婉雯在三十多年公職生涯裏盡忠職守。

現年53歲的勞工處處長陳穎韶加入政府近31年。（資料圖片）

陳穎韶由勞工處長升任教育局常秘

即將出任教育局常秘的陳穎韶在1994年8月加入政務職系後，曾在多個決策局及部門服務，包括前憲制事務科、前政務科、房屋署、保安局、前政制事務局、民政事務總署及公務員事務局。

現任勞工處處長陳穎韶將於7月2日出任教育局常任秘書長。（政府新聞處）

她在2017年年10月至2020年12月出任教育局副秘書長，2020年12月至2022年九月出任財經事務及庫務局副秘書長（財經事務），並從2022年9月起出任勞工處處長，2024年4月晉升為首長級甲級政務官（D6）。按照慣例，她升任教育局常秘後，職級亦可望調升至首長級甲一級政務官（D8），躋身最高級公務員行列。

她另有一個為人熟知的身份，是財政司副司長黃偉綸的妻子。

2024年8月23日，港府聯同廣東省和深圳市政府進行「大灣區跨境直通救護車試行計劃」演練。醫務衞生局副秘書長許澤森（中）在深圳灣口岸了解演練進度。（政府新聞處）

現任醫務衞生局副秘書長許澤森將於7月2日出任勞工處處長。（政府新聞處）

許澤森由醫衞局副秘書長調任勞工處長

陳穎韶升職後，由許澤森接任勞工處長。許澤森在1996年8月加入政務職系，2004年4月晉升為首長級乙一級政務官（D4）。他曾在民政事務總署、前運輸局、公務員事務局、前教育統籌局、前經濟發展及勞工局、前運輸及房屋局、香港駐日內瓦經濟貿易辦事處及商務及經濟發展局等部門任職，2020年1月至2023年4月出任財經事務及庫務局副秘書長（財經事務），2023年4月起出任醫務衞生局副秘書長。

現任政務司司長私人辦公室政策統籌主任黃潔怡將於7 月3日出任公司註冊處處長。（政府新聞處）

公司註冊處新處長黃潔怡原任政務司辦公室政策統籌主任

侯任公司註冊處處長黃潔怡在1993年8月加入政務職系，2022年4月晉升為首長級乙級政務官（D3）。她曾在政務司司長辦公室、前工業署、民政事務總署、前衞生福利局、前財經事務局（後改組為財經事務及庫務局）、前經濟發展及勞工局（後改組為商務及經濟發展局）、政制及內地事務局及行政長官辦公室任職，2017年12月至2020年8月出任財經事務及庫務局首席助理秘書長（庫務），2020年8月至2022年6月出任前民政事務局副秘書長，2022年7月起出任政務司司長私人辦公室政策統籌主任。