三名常秘今年夠鐘退休　多名高官坐正D6夠班「升呢」｜政圈風聲

繼去年有四名政策局常任秘書長退休，《香港01》獲悉今、明兩年再有五名常秘年屆60歲退休之齡，其中三人今年將「夠鐘」，分別是政制局常秘傅小慧、教育局常秘李美嫦、以及公務員事務局常秘梁卓文。政圈預料「常秘荒」繼續出現，計策之一就是加快官場「音樂椅」轉動。近期例子包括特首李家超「割愛」，讓特首辦常秘蔡傑銘四年內「三連升」，到運輸及物流局出任常秘。



惟目前17名D6級政務官之中，不少人剛「坐正」或仍是署任，表現好又有年資的並不多，更上一層樓呼聲較高的包括勞工處處長陳穎韶。公務員事務局早前召開晉升選拔委員會挑選提拔候選人，消息指，出任北都辦主任近兩年的丘卓恒「坐正」D6級政務官，被形容為23條立法「幕後功臣」的廖李可期，升任新聞處處長不足一年，亦「坐正」D6級政務官，換言之合資格再升為常秘的D8級。



行政長官辦公室常任秘書長蔡傑銘將出任運輸及物流局常任秘書長，填補陳美寶出任運流局局長而騰出的空缺。（政府新聞處）

蔡傑銘「三連升」出任運流局常秘的啟示

官場高層近日再有人事變動，行政長官辦公室常任秘書長蔡傑銘將出任運輸及物流局常任秘書長，填補陳美寶出任運流局局長而騰出的空缺。蔡傑銘的升職之路，對於目前政府面對的「人才荒」或許有啟示。

蔡傑銘2022年升D4級政務官（首長級第四級），2023年轉到特首辦工作，出任行政長官私人秘書，一年多後接替退休的鄭鍾偉，升至D6級政務官出任特首辦常任秘書長，上任接近一年再升為D8級政務官，出任懸空四個月的運流局常秘一職，四年內「三連升」。

政制及內地事務局常秘傅小慧，今年9月17日將滿60歲「夠鐘」退休。（政制局片段截圖）

五名常秘今明兩年「夠鐘」退休

提拔人才加快官場「音樂椅」流轉，是政圈思考紓解「常秘荒」的其中一招。繼去年有四名常任秘書長退休，《香港01》獲悉18名常秘當中，有5人今、明兩年將年屆60歲退休之齡。

公務員事務局常任秘書長梁卓文今年12月29日滿60歲「夠鐘」退休。（張浩維攝）

教育局常任秘書長李美嫦今年11月5日滿60歲「夠鐘」退休。（廖雁雄攝）

傅小慧、李美嫦、梁卓文今年退休

其中三名常秘今年「夠鐘」，最先退休的將是政制及內地事務局常秘傅小慧，今年9月17日將滿60歲，之後是11月5日滿60歲的教育局常秘李美嫦，以及12月29日滿60歲的公務員事務局常秘梁卓文。一般而言，常秘退休前都會展開休假，換言之要更早找人接棒。

剛滿53歲的勞工處處長陳穎韶加入政府近31年。（資料圖片）

按慣例，常秘人才來自現時已「坐正」D6（首長級第六級）的資深政務官，然而不少部門近年才換首長，不少人剛「坐正」或仍是署任，表現好又有年資的並不多。其中一個呼聲較高的是財政司副司長黃偉綸的妻子、勞工處處長陳穎韶。

勞工處處長陳穎韶「坐正」D6 更上一層樓大熱人選

剛滿53歲、加入政府近31年的陳穎韶，消息指已「坐正」D6級政務官，出任勞工處處長兩年多與勞資雙方有溝通、關係好。任內功績包括將《僱傭條例》下連續性合約規定的要求由「418」擬改為「468」，以及推出「工作暑熱指數」。有勞工界人士私下大讚陳穎韶是聽意見的官員，領導有方，包括暑熱警告推出後不斷改良，與「極端酷熱天氣」掛勾，避免警告在短時間內反覆生效「彈出彈入」。

針對今年初工業意外頻生，勞工處處長陳穎韶（右）主持「提升棚架工作安全會議」，與副處長馮浩賢（左）與業界研究提升安全使用棚架的方法。(政府新聞處)

工業意外頻生，有業界坦言勞工處已加強巡查及檢控，做了很多功夫，遺憾個別承建商「唔生性」，陳穎韶今年一月亦針對多宗嚴重棚架工業意外，帶隊率副處長馮浩賢到建築地盤實地視察執法行動，以示處方重視程度及加強阻嚇力。一名勞工界中人讚陳穎韶並非「潛水員」，與三年前提早離開公務員團隊、曾經署任勞工處處長一職的梁永恩大相逕庭。

丘卓恒（右）2023年6月12日出任北部都會區統籌辦事處主任。消息指，他獲提拔「坐正」D6級政務官。（資料圖片）

不論升任D8級常秘，抑或「坐正」D6，均須經公務員事務局的晉升選拔委員會評核。當局會定期開會挑選提拔候選人，考慮其品格、才幹、表現、經驗及潛能等。

北都辦主任丘卓恒「坐正」D6 合資格「升呢」常秘

消息指，晉升選拔委員會早前召開會議，北部都會區統籌辦事處主任兩年多的丘卓恒，獲提拔「坐正」D6級政務官，換言之合資格再升為常秘的D8級。

下月將50歲的丘卓恒加入政府近28年，於曾蔭權任特首年代，曾出任特首辦助理處長應對傳媒，先後出任保安局副秘書長及發展局副秘書長，2023年6月起專責中央及港府重視的北部都會區，作為北都統籌辦事處主任。公務員事務局局長楊何蓓茵曾讚揚丘卓恒具備出色領導和管理才能。有信心他能提供專業高效的服務。

丘卓恒（右二）專責中央及港府重視的北部都會區。（資料圖片）

保安局副秘書長廖李可期（黃浩謙攝）

新聞處長廖李可期「坐正」D6級政務官

另一名近期獲「坐正」D6級政務官的，是升任政府新聞處處長不足一年的廖李可期。56歲的廖李可期加入政府近35年，23條立法期間出任保安局副秘書長，曾獲上司保安局局長鄧炳強讚揚是23條立法「幕後功臣」，換言之她亦是合資格再升為常秘的人選之一。

廖李可期與基本法23條立法專責小組獲行政長官頒授「行政長官表揚榜」獎狀。（政府影片截圖）

首長級公務員退休人數十年來第二高

加快升職，是短期內對「常秘荒」的計策之一，不過要面對的還有公務員退休潮，翻查資料，2023/24年度有5700名公務員退休，首長級公務員退休人數佔比達11.6%，是十年來第二高。近年，D2級政務官（首長級丙級）的平均年資已下降，由2020年的15年跌至2024年的12年，加快升職固然有助填補空缺，提高工作積極性，但最重要是確保有能者居之。