施政三周年｜李家超：經濟睇樹更睇森林 小店要懂爭取陽光空氣
撰文：文維廣
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本港經濟復蘇步伐緩慢，飲食零售業在北上熱潮更是備受衝擊，行政長官李家超去年曾引用公司註冊數字稱「10間唔做，有16間開番」，一年後他亦再強調，本地註冊公司和外國來港註冊公司均創新高，整體經濟正在擴張，估計今年有2%至3%增長，比歐洲等成熟經濟體更好。
李家超：外國公司進駐 證明香港市場仍有得做
李家超在上任滿三周年之際接受多個傳媒訪問，他形容，看待本港經濟「既睇樹木、更睇森林」，雖然市面上有很多店舖關門，但亦有新店開張，如同森林中的樹木在增加，說明本港市場仍「有得做」。
本港零售貨值連跌14個月 失業率升至兩年新高
李家超分析，部分行業如金融、保險等做得好，零售、餐飲則挑戰較大。本港零售業銷貨值連跌14個月，不時亦有食肆結業，令失業率亦創近兩年新高。根據政府統計處統計，本港今年4月零售業總銷貨價值臨時估計289億元，按年下跌2.3%，差過市場預期的升3%，而且是連續14個月下跌。
失業率方面，今年2至4月經季節性調整失業率為3.4%，為2023年1月恢復通關以來新高，建造、住宿、餐飲動及金融業失業率均錄得明顯升幅。
要看數字，看森林，就知道樹木多了，因為香港註冊公司創新高，外國來港註冊公司創新高。所以香港市場還是有得做，還很有前景。
李家超：行業轉型要識變應變求變 政府續推支援中小企措施
李家超承認，店舖關閉現象影市民觀感，但他強調「要看數字」，公司註冊數字創新高，證明香港仍很有前景，否則不會有外國公司進軍香港市場，「所以不要讓單一數棵樹影響信心」。
李家超強調，不同行業要針對自身特性識變、應變、求變，推動轉型，而政府會盡量協助，包括推出多項支援中小企措施。他以近年積極推動的穆斯林友善政策為例，指有餐廳進行清真認證，吸引了不同客源。
被問及小店是否已經沒有生存空間時，李家超明確回答稱「錯誤」。他再以樹作比喻，指店舖要茁壯成長，關鍵在於「靠自己爭取多點陽光，爭取多點新鮮空氣」，需要把握好自己的定位。
為何有些店排長龍？有些店裡面有很多空位？就是告訴大家成功之道，是找到自己的定位差異吸引力。
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