李家超批《逆統戰》以手遊掩護分裂國家　重申下載分享均違法

香港警方國安處上周二（10日）指台灣手機遊戲《逆統戰：烽火》涉及鼓吹分裂國家，經保安局局長批准後對實施禁制。行政長官李家超今日（17日）回應指該遊戲以手遊作為掩護，鼓吹「港獨」、「台獨」，意圖分裂國家。他重申，任何人下載、發布、向他人分享、課金該遊戲即屬違法。



李家超在今日（17日）行政會議前見記者中回應《逆統戰：烽火》遊戲。（直播截圖）

李家超：警方拘捕人數只有0.2%涉國安罪行

李家超批台灣手遊《逆統戰：烽火》以手機遊戲作為掩護，鼓吹「港獨」、「台獨」，意圖分裂國家，強調根據中華人民共和國憲法，所有中國公民，包括香港均有責任維護國安，而特區政付對於所有觸犯國安的行為都會嚴厲執法。

他重申三項警告：網上分享或推薦遊戲均屬犯法；下載者可能被視為具煽動意圖；資助開發商者（課金）或觸犯分裂國家及煽動罪。

李家超補充，《香港國安法》實施五年以來，共有332人涉國安罪行被捕，即每年平均約66人被捕，而香港警方年均拘捕約3萬人，換言之，國安案件拘捕人數僅佔警方拘捕人數0.2%。

李家超強調，國安法僅針對極少數人，而且趨勢有向下跡象。他又表示，「香港在全世界最安全的城市排名中排第六，政府將繼續確保安全，聚焦發展經濟和民生。」

警務處國家安全處表示，提醒市民切勿下載一個名為「逆統戰：烽火」的流動應用程式。（網頁截圖）

鄧炳強曾斥應《逆統戰》非常惡毒、荼毒年輕人思想

《逆統戰：烽火》在上周二被香港警方國安處指宣揚分裂國家的主張，觸犯港區國安法。保安局局長鄧炳強在上周六形容其為「非常惡毒的軟對抗」，是荼毒年輕人思想。他強調，該遊戲可能觸犯煽動顛覆國家政權罪及《維護國家安全條例》下的煽動意圖罪，呼籲市民切勿下載。

警方宣布禁制當日，《逆統戰：烽火》曾衝上AppStore香港下載排行榜第一名，次日被緊急下架。