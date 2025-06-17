陳美寶鼓勵內地船東在港注冊船舶 借鏡上海經驗促進港口智能化
撰文：吳焜曜
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運輸及物流局局長陳美寶完成在上海的兩日訪日，今（6月17日）午返抵本港。在上海期間，陳美寶與當地官員及業界會面，商討運輸物流等議題。她指出，上海港與香港港口不約而同地朝着綠色化、數字化、智慧化方向發展，期待進一步深化與上海港的交流合作，鞏固提升香港作爲國家「南大門」的實力。
參觀純電動渡輪 了解上海綠色交通發展
陳美寶昨日抵達上海後，與上海市交通委員會主任于福林會面，就交通運輸管理、航運、航空等議題交流意見，並參觀了4月開始營運的純電動渡輪，了解上海綠色交通的推展情況。
介紹港海運服務業 鼓勵船東企業在港注冊船舶
陳美寶向中國船東協會介紹香港海運服務業的最新發展，並鼓勵內地船東及航運企業在香港注冊船舶。陳美寶指，香港作爲船舶註冊地排全球第四，港口滯留率之低維持在全球三甲之內。
她又表示，特區政府將設立大宗商品貿易稅務優惠，為海運服務業注入動力，結合國家船東及航運業界的市場影響力，協助加強國家在國際航運社區的影響力。
了解自動化碼頭運作 陳美寶：借鏡經驗促進港口智能化
陳美寶今日（17日）亦到上海洋山港考察，了解自動化碼頭的運作。她指，上海港與香港港口不約而同地朝著綠色化、數字化、智慧化方向發展，是次考察加深雙方在港口高質量發展方面的交流，港府可借鏡洋山港經驗，促進與碼頭營辦商商討香港港口邁向智能化的路綫圖。
陳美寶強調，上海港以科技引領港口發展，期待然後進一步深化與上海港交流合作，以鞏固並提升香港作爲國家「南大門」的實力。她指，在2024年國際航運中心發展指數中，上海與香港分別位列第三及第四位，期望共同為國家的航運強國戰略目標努力。
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