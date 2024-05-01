五一勞動節｜社民連請願質疑最低工資無用　促工聯會成員辭公職

適逢五一勞動節，社民連今日（1日）到政府總部請願，主席陳寶瑩形容昨日（4月30日）公布的最低工資機制檢討結果，提出改為「一年一檢」只是：「塞住勞工把口」，認為新機制下的最低工資水平推算只得41.8元，遠低於工會要求，無助改善基層打工仔生活。



社民連又指工聯會曾要求把最低工資水平上調至55元，該會既有成員在政府決策局任職、又有行會和立法會議員，認為當工會立場與政府相悖時，工聯會的相關成員應辭去公職以示抗議。



+ 5

陳寶瑩稱去年有工會申請遊行但都被迫取消，勞工條件、工資水平仍十分惡劣，勞工生活艱難，遊客未能領悟政府總部旁邊添馬公園的teamlab發光蛋含義，其實香港不單止有發光蛋，亦有「窮光蛋」，對特區政府、勞資雙方代表態度表示不滿，指有人每日勞動八小時仍未能維持基本生活。

最低工資「一年一檢」只為「塞住勞工把口」

社民連到政府總部外請願並宣讀宣言，形容昨日公布的最低工資機制檢討結果，決定由「兩年一檢」改為「一年一檢」只是：「埋咗工會呢張單、塞住勞工把口」，令最低工資「無效化」。她解釋，即使「一年一檢」並採用新機制下計入通脹和經濟增長變化的方程式計算，最低工資水平只是每小時41.8元，即使工作26天、每天8小時，扣除強積金後每月收入僅為9152元。以一家四口雙職家庭計，最低工資收入較貧窮線低。

要求工聯會成員辭公職以示抗議

工聯會等勞工組織曾要求把最低工資加至55元，社民連認為工聯會有成員加入勞工及福利局和民政及青年事務局任職，也有成員是行政會議成員和立法會議員，如政府立場與工聯會有衝突，工聯會成員應辭去公職抗議。他們又質疑工聯會連續幾年不舉辦五一遊行，是響應港澳辦主任夏寶龍講話：「遊行示威不是表達利益訴求的唯一方式」。

促設立標準工時、集體談判權

社民連要求設立標準工時、全民退休保障及失業援助金；立法推行集體談判權、推動全民普選；調整最低工資為「生活工資」，上調至每小時61.5元；及停止輸入外勞等。