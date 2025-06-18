陳國基談搶人才成果：好多有啲諾貝爾得主、奧斯卡金像獎得主啦

繼桌球天王奧蘇利雲、前國家隊長跑運動員、有「東方神鹿」之稱的奧運冠軍王軍霞，透過人才計劃來港成為香港人，政務司司長陳國基透露過去幾年有其他頂尖人才也來港，說好香港故事，「好多係有啲諾貝爾物理學得主啦、諾貝爾文學獎嘅得主啦、奧斯卡金像獎嘅得主啦」，其他體育人才包括體操、跳水、排球、羽毛球等。



政府近年主動邀請人才來港發展。(夏家朗攝）

政府教育、科技和人才委員會主席的陳國基表示本港配套、生活模式是人才留港的原因。（楊凱力攝）

陳國基：來港人才喜歡香港安全 日夜繽紛多活動

政府近年主動邀請人才來港發展，身兼政府教育、科技和人才委員會主席的陳國基表示本港配套、生活模式是人才留港的原因，舉例他們喜歡香港是非常安全的城市，喜歡香港教育制度，形容他們最著緊小朋友教育。

因為香港有好的居住環境，我們甚至在放工之後日夜繽紛有很多活動，甚至啟德體育園開放後很多聽聽演唱會、看看比賽。 政務司司長陳國基

奧蘇利雲透過人才計劃來港。（Getty Images）

陳國基談搶人才成果：有諾貝爾得主、奧斯卡金像獎得主

外界聚焦早前宣布來港的桌球天王奧蘇利雲，以至近日透過人才計劃來港的奧運冠軍王軍霞，陳國基透露過去幾年還有其他頂尖人才也來港，形容「數字係唔少」。

好多係有啲諾貝爾物理學得主啦、諾貝爾文學獎嘅得主啦、奧斯卡金像獎嘅得主啦。體育方面，除咗桌球高手之外，亦有體操、跳水、排球、羽毛球等，呢啲奧運獎牌得主都嚟咗香港。 政務司司長陳國基

陳國基未有透露這類頂尖人才有多少，或來港後從事的工作，政府沒有限制他們，可以自由發揮。