陳國基：市民北上消費是「用腳投票」認同國家發展

北上消費潮持續，政務司司長陳國基認為是市民「用腳投票」認同國家發展的體現。他說政府要慎防滲透教育、網絡等領域的「軟對抗」，防止年輕人被灌輸錯誤資訊和觀念，正透過資助內地參訪、國家成就展等策略消除對抗土壤，預告將結合抗戰勝利80周年等紀念日，以創新科技推動沉浸式愛國教育。



4月15日，政務司司長陳國基參與「全民國家安全教育日」開幕禮，為講座擔任嘉賓。（盧翊銘攝）

陳國基：部分青年「無回鄉卡」 批「毒媒體」誤導仇視

今年是香港回歸28周年，亦是港區國安法實施五周年，陳國基接受傳媒訪問時形容「喜上加喜，意義更大」，明言「香港已築牢國家安全的法律根基」，但單靠法律「控制」，不足以長遠預防問題，一定要加強愛國主義教育，需要「細水長流」，不能「硬銷」，強調愛國教育仍是未來兩年不會鬆懈的工作重點之一。

陳國基重提2019年反修例風波，「有市民受『毒媒體』誤導，對國家感不滿，尤其當中一些年輕人從未到過內地，連回鄉卡都沒有。」他直言不少年輕人受「軟對抗」影響，根本未到過內地，卻被灌輸扭曲片面的價值和認知，令市民尤其是青年對中央和特區政府失去信任、乃至仇視。

陳國基說，政府採取全面落實「愛國者治港」、依法駁斥謠言、完善政策解說及溝通、塑造愛國愛港主流價值觀，從根源消除對抗土壤。（政府新聞處）

陳國基：北上消費是市民「用腳投票」認同國家發展

政府將透過資助學生內地參訪、邀請航天員及運動員訪港、舉辦國家成就展等活動，讓青年親身感受國家發展實況。陳國基形容現時北上消費的現象，是市民「用腳投票」認同國家發展。

愛國教育活動要營造如「去派對一樣，開開心心」

今年適逢抗戰勝利80周年，政府將舉辦展覽、抗戰遺址參訪等活動。陳國基以1945年日軍在大嶼山銀礦灣屠殺平民事件為例，強調「國家不安全，受苦的必是人民」，盼市民從歷史教訓中珍惜當前國安成果。為提升教育吸引力，國家安全展覽廳引入3D影像、卡通吉祥物及互動科技，避免文字化宣傳令公眾乏味。同時，特區政府亦會以國慶76周年為契機，推展愛國主義教育活動，營造「好像去派對一樣，讓大家開開心心過國慶日」。

今年亦逢香港回歸28周年及《香港國安法》實施五周年，陳國基形容「喜上加喜，意義更大」。特區政府將在全港18區推出逾百項活動，包括傳統升旗禮、步操匯演、綜藝晚會及球賽，並運用沉浸式科技強化參與體驗，冀增強市民參與感。他重申，愛國教育需「細水長流」，是未來兩年不會鬆懈的工作重點之一。

特區政府將繼續善用創新科技，增強國家安全教育的吸引力及市民參與度。圖為國家安全展覽廳。（政府新聞處）

希望有非建制派參選立法會？陳國基：「愛國者治港」是前提

12月7日舉行立法會換屆選舉，陳國基被問到政府是否希望有非建制派參選，他說在「愛國者治港」前提下，歡迎任何背景人士參選，不區分「建制」或「非建制」，關鍵在於符合愛國者標準及選舉條例準則。

他形容本屆立法會審議《維護國家安全條例》時提出逾千條修訂，展現「愛國者治港」的高效協作。