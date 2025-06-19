夏寶龍訪港｜與八大校長會談三小時　曾促擦亮香港高教「金招牌」

中央港澳辦主任夏寶龍今日（19日）下午在政府總部與本港八間資助大學的校長及校董會主席舉行閉門會談，這是夏寶龍首次集體會見與本地高等教育界領導層。



夏寶龍去年5月在北京會見由教育局局長蔡若蓮率領的香港高教界研習團時，表明高等教育是一個國家、一個地區發展水平和發展潛力的重要標誌，而香港高等教育具有獨特優勢，教學質量高、基礎研究強、國際聯繫廣、與內地合作實，實力雄厚、影響巨大，是香港引以為傲的「金字招牌」，亦是香港的核心競爭力之一。



6月19日下午，中央港澳辦主任夏寶龍抵達政總，與本港八間資助大學的管理層會談。（鄭子峰攝）

各間大學校長與校董會主席或代表，以及大學教育資助委員會主席雷添良等人，在下午兩點過後陸續抵達政總，夏寶龍則於2時50分左右到達，下午近5時50分才離開。

6月19日下午，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與八間資助大學的校長及校董會主席會談。圖為香港大學校長張翔抵達政總。（鄭子峰攝）

6月19日下午，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與八間資助大學的校長及校董會主席會談。圖為中文大學校長盧煜明抵達政總。（鄭子峰攝）

6月19日下午，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與八間資助大學的校長及校董會主席會談。圖為科技大學校長葉玉如抵達政總。（鄭子峰攝）

高等教育水平展現發展潛力 夏寶龍：這是香港核心競爭力之一

去年10月底，夏寶龍曾在北京單獨接見理大校董會主席林大輝與校長滕錦光，是他首次作同類會面，他當時指出，香港各大高校的管治團隊要堅定支持行政長官和特區政府依法施政，共同把大學建設好、管理好、發展好，不斷擦亮香港高等教育「金字招牌」。

今年3月，夏寶龍又接見了科大校董會主席沈向洋、校長葉玉如等高層，席間他再度指出高等教育是香港的「金字招牌」，並敦促本港高教界主動對接國家發展戰略，積極融入粵港澳大灣區建設，積極參與北都建設，強化教育對科技和人才的支撐作用，着力打造國際高端人才集聚高地。

6月19日下午，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與八間資助大學的校長及校董會主席會談。圖為理工大學校董會主席林大輝（左一）及校長滕錦光（左二）抵達政總。（鄭子峰攝）

6月19日下午，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與八間資助大學的校長及校董會主席會談。圖為教資會主席雷添良抵達政總。（鄭子峰攝）

6月19日下午，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與八間資助大學的校長及校董會主席會談。圖為香港大學校委會主席王冬勝抵達政總。（鄭子峰攝）

6月19日下午，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與八間資助大學的校長及校董會主席會談。圖為教育大學校董會主席黃友嘉抵達政總。（鄭子峰攝）

6月19日下午，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與八間資助大學的校長及校董會主席會談。圖為城市大學校長梅彥昌抵達政總。（鄭子峰攝）

6月19日下午，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與八間資助大學的校長及校董會主席會談。圖為教育大學校長李子建抵達政總。（鄭子峰攝）

6月19日下午，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與八間資助大學的校長及校董會主席會談。圖為中文大學校董周志賢抵達政總。（鄭子峰攝）

6月19日下午，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與八間資助大學的校長及校董會主席會談。圖為城市大學校董會主席魏名成抵達政總。（鄭子峰攝）

QS世界大學排名 香港五大學躋身全球百大

高等教育是香港優勢領域之一，國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）今日（19日）公布最新一期QS世界大學排名，本港共有九間大學上榜，數目為日本與韓國總和，其中五間更躋身全球首100位。

排名最高依舊是香港大學，較去年躍升了6位，位列全球第11位，創排名新高，成亞洲「二哥」。港大之後的香港院校依次為中文大學、科技大學、理工大學及城市大學，中文大學也創了歷年最高名次。城大今年排名雖然下跌一位至全球第63位，不過QS特別提到，該校的「論文引用率」位居全球第二，僅次於哈佛大學。教育大學及都會大學今年首上榜，前者排全球530位，後者排名781至790位。