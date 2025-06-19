夏寶龍訪港︱視察啟德體育園、上山頂觀夜景　李家超、周霽同行

中央港澳辦主任夏寶龍今日（19日）訪港第二天，傍晚視察啟德體育園設施，聽取介紹，預料在啟德共晉晚餐。同行的包括行政長官李家超、中聯辦主任周霽等。



夏寶龍早上及下午先後在政府總部閉門會見香港政黨、同鄉社團負責人，以及本港八間資助大學校長、校董會主席校長等高等教育界代表。



6月19日，中央港澳辦主任夏寶龍到訪啟德體育園視察設施，同行的包括行政長官李家超、中聯辦主任周霽等。（廖雁雄攝）

6月19日，中央港澳辦主任夏寶龍到訪啟德體育園視察設施，同行的包括行政長官李家超、中聯辦主任周霽等。（廖雁雄攝）

夏寶龍訪港視察啟德體育園設施

接載夏寶龍的車隊傍六時許，由金鐘政府總部過海駛到啟德體育園。同行的包括行政長官李家超、中聯辦主任周霽、港澳辦室務會成員向斌、負責港澳宣傳工作的港澳辦七局局長曾健等。

6月19日，中央港澳辦主任夏寶龍到訪啟德體育園視察設施，同行的包括行政長官李家超、中聯辦主任周霽等。（廖雁雄攝）

夏寶龍一行人參觀啟德體育園聽取介紹，並在啟德共晉晚餐。體育園今年3月1日開幕，設施包括設有50 000個座位的啟德主場館、10,000個座位的啟德體藝館、5,000個座位的啟德青年運動場。園區內亦設有逾70萬呎的零售設施、餐飲設施及休閒娛樂設施。

夏寶龍一行晚上8時過後轉抵山頂參觀，逗留至9時左右離開。

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夏寶龍會見本港高等教育界

夏寶龍同日下午在政府總部與本港八間資助大學的校長及校董會主席閉門會談，這是夏寶龍首次集體會見與本地高等教育界領導層。

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出席的包括大學教育資助委員會主席雷添良、香港大學校長張翔、港大校委會主席王冬勝、中文大學校長盧煜明、科技大學校長葉玉如、浸會大學校長衞炳江、理工大學校長滕錦光、城市大學校長梅彥昌、教育大學校長李子建、教育大學校董會主席黃友嘉等。

夏寶龍會見本地政黨領導層及同鄉社團負責人

夏寶龍早上則與多個本地政黨領導層及同鄉社團的負責人會面。出席的包括新民黨主席葉劉淑儀、民建聯主席陳克勤、經民聯主席盧偉國、鄉議局主席劉業強等。