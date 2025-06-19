夏寶龍再提特首與港府「當家」　劉兆佳：三權均要盡責

中央港澳辦主任夏寶龍昨日（6月18日）傍晚抵港，即晚在禮賓府與香港行政、立法、司法負責人會面，並與特區政府高層官員座談。全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，夏寶龍本次訪港時間較此前兩年短，同時接見「三權」負責人，是在強調「三權」對香港治理的重要性。



6月18日，中央港澳辦主任夏寶龍在禮賓府與香港行政、立法、司法負責人會面。（港澳辦）

夏寶龍促特區勇於改革 把一國兩制實踐推向新高度

夏寶龍與在會面期間表示，李家超帶領特區管治團隊落實國家主席習近平重要指示精神，擔當作為、銳意進取，各方面工作取得積極進展。他又指出，相信行政長官和特區政府一定能夠切實擔起作為特區當家人和第一責任人的責任，在香港由治及興新階段勇於改革、創新實幹，把「一國兩制」實踐推向新高度。

對於夏寶龍提出特首與特區政府是當家人及第一責任人，劉兆佳指中央過往已曾多次強調，不認為今次再提有特別之處。翻查資料，夏寶龍在前年4月首次來港調研，去年2月再次來港調研，都有強調行政長官和特區是香港的當家人，也是香港治理的第一責任人。

國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍。（資料圖片）

劉兆佳：管治香港不只是行政長官責任

劉兆佳表示，特首雖然是管治香港第一責任人，但整體責任不只是在行政長官身上，過去中央亦有表示行政、立法與司法三個機關都要盡責維護好國家利益。

2008年7月7日，習近平以國家副主席、中央港澳工作協調小組組長身份訪港時，發表「三權合作論」，提出「行政、立法、司法三個機構互相理解、互相支持」。2014年6月政改爭議前夕，中國國務院發表《一國兩制白皮書》，指香港法官和司法人員是治港者，愛國是基本政治要求，需與特首及主要官員一起維護國家主權與安全。

去年12月，習近平在澳門回歸廿五周年慶祝大會上發表重要講話。（新華社）

如何將一國兩制實踐推向新高度？ 劉兆佳提出五點看法

至於夏寶龍表示要把「一國兩制」實踐推向新高度，具體應如何理解？劉兆佳表示，難作太多猜測，只能舉例說明自己的看法。

他表示，「一國兩制」是通過以國家實行的社會主義為主體，允許香港實施資本主義，體現相關制度有助香港和平穩定。第二，「一國兩制」如今已進入新階段，香港應更好地發揮維護國家安全作用，要更好參與、協助國家進一步發展。

第三，劉兆佳表示香港處於愛國者全面治港階段，要確保愛國者治港取得成效，得到香港內外認可。第四，香港要應對國際環境突變，應該加快融入國家發展大局，利用國家機遇將香港發展好，並結合國家深化改革，更好地聯繫國家與世界，協助內地企業走出去，助力人民幣國際化。

4月15日，全國港澳研究會顧問劉兆佳參與「全民國家安全教育日」開幕禮，為講座擔任嘉賓。（盧翊銘攝）

劉兆佳：香港進入由治及興 要加快推進產業升級及改善民生

此外，他表示，香港進行由治及興階段，安全當然緊要，但另一重點是發展，要加快推進發展、推進產業轉型升級，改善民生社會。

劉兆佳總結，上述是提出如何把「一國兩制」實踐推向新高度的例子。但他補充，這未必反映到中央的具體意思。