國安法五周年｜葉劉出席論壇　感慨2003年未能完成23條立法

特區政府今日（6月21日）舉行香港國安法公布實施五周年論壇，行政會議召集人葉劉淑儀出席後在社交網頁發表感受，形容自己既感動又感慨。感慨之處是擔任保安局局長期間未能完成基本法第23條立法，而香港在立法失敗後漸漸動盪，最終需要國家出手為香港制訂國安法止亂。



葉劉憶述，2002年至2003年擔任保安局局長期間，未能完成基本法第23條立法。立法失敗後，香港2012年有反國教運動、2014年有長達七十九日的違法「佔中」、2016年旺角暴亂，到2019年終爆發史無前例的「黑暴」，經歷了一段黑暗的日子，直至國家果斷出手。

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇。（廖雁雄攝）

葉劉： 國安法實施後香港發展 突顯「安全」重要性

全國人大在2000年6月30日全票通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，納入《基本法》附件三並即時在香港刊憲實施。葉劉指出，香港國安法的實施達到「止暴制亂」、立竿見影的效果，立法會去年3月3月19日全票通過《維護國家安全條例草案》，完成基本法23條本地立法，進一步鞏固香港的安全。

6月21日，行政會議召集人葉劉淑儀出席香港國安法公布實施五周年論壇。（葉劉淑儀facebook）

葉劉形容，觀乎香港國安法實施以來香港的發展，便知道「安全」對一個地方而言多麼重要，而「改革」和「開放」亦不可分割。香港在「一國兩制」下，擁有自己的普通法法制、高度國際化、高度的自由人權保障，這些優勢全以「安全」為基礎，讓香港繼續坐擁「兩制」的紅利，維持自由、開放、國際化，以吸引更多外資來港投資、創業，世界各地的人民來香港工作、生活。

6月21日，「香港國安法公布實施5周年論壇」，出席的包括港澳辦主任夏寶龍。（廖雁雄攝）

欣慰有青少年表演 反映維護國安觀念受社會重視

她又表示，很欣慰今天論壇中有青少年、中小學生、制服團體表演，反映維護國家安全的觀念正逐步受全社會重視。