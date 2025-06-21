國安法｜夏寶龍引述反駁｢香港變內地｣論　一國兩制無變續國際交往

港澳辦主任夏寶龍訪港第四天，今日（21日）出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。他致辭時形容《香港國安法》實施後，香港營商環境越來越好，保障海內外投資者在港的權益，直言「看好香港就是看好機遇，投資香港就是投資未來。」他借談特區護照於世界通行方便，呼籲大家珍惜香港的優勢。



夏寶龍不點名提到英中貿易協會主席古沛勤早前公開駁斥「香港變成又一個內地城市」的言論，強調「香港還是原來的香港，一國兩制沒有變」，正常國際交往不違反國安法。展望未來，他說必須切實保障香港市民人權自由，善用香港法治的金字招牌，又為被制裁的官員「點讚」，形容他們是英雄。



6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

夏寶龍：《香港國安法》是保護市民福祉的好法律

夏寶龍表示，《香港國安法》實施後，保障海內外投資者在港的權益，為市場注入穩定性、確定性、可預期性，香港再被評為最自由經濟體，人才競爭力重返全球前十，恒生指數領漲全球，世界排名第一。

看好香港就是看好機遇，投資香港就是投資未來。 港澳辦主任夏寶龍

他指《香港國安法》確定了香港的憲制秩序，這部法律橫跨普通法、大陸法體系，既尊重香港的普通法傳統，為各國維護國安作出新示範，贏得市民和國際社會的認同，是保護香港市民福祉的好法律。

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（大會直播）

千萬不要以為香港已經萬事大吉。 港澳辦主任夏寶龍

夏寶龍：各種軟對抗花樣翻新 別以為香港已萬事大吉

國安法實施五周年，夏寶龍認為香港維護國安面臨的形勢依然複雜嚴峻，要牢牢把握，當前百年變局加速改變，必須以總體國家安全觀為指引，把握以下幾點：必須把維護國安貫穿一國兩制實踐全過程，千萬不要以為香港已經萬事大吉，決不能好了傷疤忘了痛，各種軟對抗花樣翻新，外部敵對一刻沒有停止干預，有別有用心的人炮製謬論，要擦亮眼睛，認清本質，堅決鬥爭。

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

引述反駁｢香港變內地城市｣論 夏寶龍：一國兩制沒有變

夏寶龍不點名提到英中貿易協會主席古沛勤早前公開駁斥「香港變成又一個內地城市」的言論，引述對方指只要在中環走走，在蘭桂坊跳跳舞，或在香港做你一項會做的事情，就能明白香港的獨特魅力。夏寶龍強調「香港還是原來的香港，一國兩制沒有變。」夏寶龍說守護好管治安全，就是守護香港繁榮和市民切身利益。

必須切實保障香港市民人權自由。 港澳辦主任夏寶龍

夏寶龍：維護國安更好保護外來投資者權益

夏寶龍說，香港必須做到維護安全和發展都堅定不移，維護國安是為了香港更好發展，讓外來投資者合法權益得到更好保護，呼籲大家集中拼經濟、謀發展，塑造發展新動能，把香港發展建立在更安全的基礎上。第四，必須切實保障香港市民人權自由。

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

正常國際交往不違反國安法

他又說，必須保持香港的獨特優勢，正常的國際交往不違反國安法，反而受到國安法保護，有利於鞏固香港經營環境，深化國際交往合作，必將讓國際競爭力越來越強。他強調，香港的獨特優勢地位將更加鞏固，中央政府將堅定不移推動高水平開放，讓香港國際品牌更加璀璨。

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」，與全國政協副主席梁振英握手。（廖雁雄攝）

借香港護照世界通行方便 談珍惜香港優勢

展望未來，夏寶龍認為要加快推進香港由治及興，在強國建設中實現更好發展。夏寶龍說，當前香港進入新的發展階段，是新飛躍的關鍵期，政府和社會各界必須更好統籌發展和安全。

第一，貫徹國安，以高水平實現發展，統籌內外部安全。夏寶龍說重視虛假信息傳播風險，確保經濟金融不發生系統風險；

香港護照是世界上最方便的通行證之一。 港澳辦主任夏寶龍

第二，發揮內聯外通獨特優勢，以促進高質量發展。夏寶龍說香港護照是世界上最方便的通行證之一，香港在30多個政府組織擁有成員地位，科研基礎雄厚等顯著優勢，必須珍惜。他指香港必須主動共建一帶一路，加快建設北都，大力擴展國際網絡，繼續開拓中東、東南亞市場，引進海外高精尖人才，維護自由開放的營商環境。

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

夏寶龍：善用香港法治金字招牌 點讚被制裁官員是英雄

第三，夏寶龍說要善用香港法治的金字招牌，普通法制度長期不變，讚揚長期以來司法機構、法律職業者等，為法治建設作出重要貢獻；尤其是維護國安，有公職人員受到無理制裁，但義無反顧、堅定履職「他們是英雄，我為他們點讚」。

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇。（廖雁雄攝）

特首要解放思想 革新管治理念

第四，維護行政主導體制，高質量發展和高水平安全離不開高效能治理，他指特首是當家人，要主動識變應變求變，解放思想，革新管治理念，把依法治理和擔當作為結合起來，解決經濟社會深層次矛盾和問題；他指社會各界要支持特首和政府，凝聚改革共識，實現香港經濟轉型升級和高質量發展。

6月21日，港澳辦主任夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

夏寶龍總結時說國安法的實施已載入史冊，未來必將護航一國兩制行穩致遠，讓香港在民族復興偉業中創造新的、更大的輝煌。