國安法五周年｜三司長回應夏寶龍講話　強調以安全促發展

中央港澳辦主任夏寶龍今日（6月21日）在香港國安法公布實施五周年論壇上發表主旨致辭，指出香港必須做到維護國家安全和推動發展堅定不移。特區政府三司司長均在社交網頁作出回應，分別提出要以扎實工作提升特區治理水平、以高水平安全為高質量發展護航。



陳國基：提升治理水平 改革創新是不二法門

政務司司長陳國基表示，夏寶龍的主旨致辭高度概括地總結香港國安法制訂和公布實施的巨大作用 ，他對夏寶龍提及特區行政主導體制運行順暢、特區治理展現新氣象感受尤深。他指出，行政主導下的良性行政立法關係，讓特區政府完成了很多重要的立法工作，包括：《維護國家安全條例》高效完成立法；今屆立法會在首三個會期，已高質高效地通過了83項政府條例草案，比起上一屆同期大為增加近50%。

4月15日，政務司司長陳國基參與「全民國家安全教育日」開幕禮，為講座擔任嘉賓。（盧翊銘攝）

陳國基概括，高水平安全、開放、法治、改革，是實現香港高質量發展的四個關鍵詞，亦是特區政府未來施政的重點方向，而要提升特區治理水平，改革創新是不二法門、必行之路。

陳茂波：統籌發展與安全 確保經濟與金融穩定

陳茂波表示，實踐證明香港國安法從根本上保障了香港繁榮穩定發展的新格局，使行政主導體制暢順運行，整個社會重新聚焦拼經濟、謀發展，為民生的改善、為國家的發展貢獻力量。他提及多個國際評級機構和不同的國際排名均反映，安全穩定的社會和友善的營商環境，造就了香港更蓬勃的發展和更全面的競爭力提升；去年來自內地和海外的駐港公司總數上升10%至近一萬家，創下新高。本地商界和國際投資者以資金和實際行動支持香港，同時也是投資更好的未來。

陳茂波在第二屆「香港—沙特資本市場論壇」上，分享香港跟沙特、中東以至全球南方深化合作的看法。（陳茂波網誌）

陳茂波稱，隨着香港進入發展新階段。特區會繼續統籌好發展與安全，以高水平安全為高質量發展護航，確保香港經濟和金融的安全穩定，更好發揮香港在「一國兩制」下內聯外通等優勢。

林定國：刷亮法治金字招牌 謹記大安全概念

林定國則表示，夏寶龍致辭令其印象最深刻的是，夏寶龍叮囑必須用好香港法治的優勢，並特別強調香港普通法制度長期不變。林定國指出，香港不單要用好普通法制度維護國家安全，更要擦亮這塊金字招牌，為香港作為國際金融、貿易、航運中心保駕護航，為其他領域的發展提供堅實基礎。

6月12日，律政司司長林定國在《香港國安法》公布實施五周年專題展覽開幕典禮致辭。（政府新聞處）

林定國又稱，夏寶龍提醒香港在現今複雜嚴峻大環境下，未來仍必須嚴格按照他說明的實踐要求，繼續做好維護國家安全的工作。香港要特別謹記總體國家安全觀中的大安全概念，基於香港作為國際金融、貿易、航運中心等定位，對非傳統國家安全領域，例如金融安全，必須特別注意。