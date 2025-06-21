國安法五周年｜夏寶龍明言一國兩制沒變　自由黨：深表認同

港澳辦主任夏寶龍今日（21日）出席國安法五周年論壇，致辭近半小時，由回憶反修例事件時「說普通話都被打」，「一國兩制」幾乎毀於一旦，到展望《香港國安法》實施後，香港營商環境越來越好，引述駁斥「香港變成內地」的言論，強調「香港還是原來的香港，一國兩制沒有變」，正常國際交往不違反國安法，呼籲集中拼經濟、謀發展。



本港政商界隨後紛紛發稿回應夏寶龍致辭，其中自由黨稱非常認同香港營商環境越來越好，將來會積極推動工商界抓住機遇；中華總商會認為，國安法維護香港營商環境，幫助香港擺脫政治爭拗，迎來全力拼經濟、謀發展的最好時期。東亞銀行聯席行政總裁李民斌則表示，國安法為商界提供了確定性，穩住投資者預期，保障香港自由開放的營商環境。



蔡冠深表示，夏寶龍希望香港企業家全力以赴，根據中央戰略部署做好經濟。（黃浩謙攝）

中華總商會：國安法幫助香港擺脫政治爭拗

香港中華總商會亦表示十分認同夏寶龍言論，《香港國安法》充份維護了香港的營商環境，保障海內外投資者合法權益，為香港未來發展注入強心針。本身是會長的全國政協常委蔡冠深指，國安是香港繁榮穩定的基石，也是民族復興的根基。《香港國安法》實施五年來成效顯著，築牢了維護國安的法律屏障，幫助香港擺脫政治爭拗，迎來全力拼經濟、謀發展的最好時期。

他續指，面對百年未見之大變局，香港必須進一步提高維護國安的水平，同時也要增強發展動能，深化國際交往合作，香港工商界亦會繼續發揮內聯外通優勢，積極推動與海內外經貿伙伴加強交流聯繫，配合國家實現高質量發展，攜手講好香港故事、中國故事。

自由黨認為夏寶龍的講話為香港未來發展，打下了重要的強心針。（馮子健攝）

夏寶龍明言一國兩制沒有變 自由黨：實在深表認同

自由黨對夏寶龍的致辭深表認同，認為為香港未來發展，打下了重要的強心針。對於夏寶龍所指，《香港國安法》實施後，香港營商環境越來越好、還是原來的香港，一國兩制沒有變的說法，該黨強調「實在深表認同」，並深信香港在未來的日子，在偉大祖國做堅強後盾，港人的努力打拚下，香港由治及興未來可期、前景廣闊。

該黨稱，未來將一如既往繼續貫徹落實習主席講話的重要精神，並支持特區政府依法施政，堅決維護國家主權、安全和發展利益，做好團結社會各界的工作，並積極推動工商界抓住機遇，主動識變應變求變，更會充分利用好中央給予香港的一系列惠港政策，善用「一國兩制」下的獨特制度優勢，以及國家給予的無限和堅實支持，勇於變革創新，確保「一國兩制」實踐能行穩致遠。

李民斌指，對商界而言，國安法提供了確定性，穩住了投資者預期，保障了香港自由開放的營商環境。（黃浩謙攝）

東亞銀行李民斌：加以善用法治「金字招牌」

港區全國政協委員、社會和法制委員會副主任、東亞銀行聯席行政總裁李民斌表示，夏寶龍的致辭傳遞了中央精神，為香港下一階段的發展提供指引。他續指，對商界而言，國安法提供了確定性，穩住了投資者預期，保障了香港自由開放的營商環境。

對於夏寶龍強調，法治一直是香港的「金字招牌」，應當加以善用。李民斌說，在由治及興的新階段，香港商界要把握得來不易的安定營商環境，努力拼經濟、謀發展，充分利用香港背靠祖國面向世界的獨特優勢，深化國際交往合作，凝聚國際高端人才，塑造發展新動能，推動香港經濟轉型升級，不斷提升香港國際競爭力。

陳沛良指，香港市民要積極履行維護國安的責任和義務，自覺抵制並舉報煽動內容。（黃浩謙攝）

陳沛良：市民要自覺舉報煽動內容

選委界立法會議員陳沛良認為，國安法和23條立法進一步豐富「一國兩制」的核心與內涵，為香港的安全與發展保駕護航。他又指，社會穩定、法治完善，使來自世界各地的資金和人才更有信心在港投資、營商、生活，從而提升香港的商業競爭力和經濟高質量發展。

陳沛良稱，香港亦面臨非傳統的國安風險挑戰，如網絡攻擊、數據洩露等，國安風險可能千變萬化、突如其來。他說香港要保持警惕，築牢國家安全底線，不斷提升抵禦風險的硬實力和軟實力，香港市民要牢記，並積極履行維護國安的責任和義務，自覺抵制並舉報煽動內容，將自身所學所長貢獻國家、服務香港，社會各界齊心協力支持和發展香港。

林順潮稱，未來可由醫學、法律、金融科技等界別，共同於香港推動成立不同的國際專業學會總部。（黃浩謙攝）

林順潮：推動香港成立國際專業學會總部

港區全國人大代表、立法會議員林順潮表示，夏寶龍的致辭為香港未來在國家發展戰略中發揮更大作用，提供了堅定保障與政策依據。

他續指，今日在港舉辦了第一屆國際癌病防治學術大會（ISOPT），與世界各地的醫療學者、腫瘤科專家及臨床科研人員，就癌症防治、及深化國際醫療合作深入交流。「這正好與夏主任所提出『深化國際交往合作』、『讓香港國際品牌更加璀璨』的願景不謀而合，也印證了在國安法保障下，香港可以更加有信心、有條件、有空間地積極擴大國際聯繫。」

對於夏寶龍所提香港須「發揮內聯外通的獨特優勢」，他認為是專業服務業發展的關鍵契機。香港擁有普通法制度、成熟的金融市場、以及多語言、多元文化的專業人才儲備，未來可由醫學、法律、金融科技等界別，共同於香港推動成立不同的國際專業學會總部，提升國家及香港在不同專業領域的全球話語權，為國家發展大局作更大貢獻。

民建聯立法會議員（何夏怡攝）

民建聯：各界要清醒認識到險峻的國際形勢

民建聯表示高度認同及堅定支持夏寶龍的致辭，《香港國安法》的制定與實施，成功築牢維護國家安全的法律屏障，徹底終結香港長期在維護國家安全方面的漏洞，是總體國家安全觀在特區的成功實踐，展現中央政府和特區政府維護國家安全的堅定決心意志。

該黨指，唯有「國安」，才能「港安」、「家安」，唯有高水平的安全保障，才是護航香港高質量發展，實現長期繁榮穩定的關鍵所在。該黨呼籲各界清醒地認識到險峻的國際形勢，共同維護國家安全，並且珍惜當前良好發展局面來之不易，持續深化社會對維護國家安全的理解和認同。

工聯會（工聯會提供）

工聯會：全世界對香港未來發展的信心增強

工聯會表示，《香港國安法》為香港築牢了安全屏障，推動香港社會民生、金融、貿易、法治、旅遊等方面的長足發展，並取得豐碩成果。該黨強調，在地緣政治日益複雜多變的情況下，香港面對的國安問題不容忽視，必須做到居安思危，「幸好香港有《香港國安法》的全面保障」，不僅填補國安漏洞，也為香港的發展保駕護航，有助推動香港由治及興的新動能、新常態。

該黨又指，全世界對香港未來發展的信心增強：「相信有強大祖國在背後支持，香港明天會更好！」

A4聯盟立法會議員楊永杰、梁文廣、張欣宇、林素蔚（陳葦慈攝）

A4聯盟：要拿出改革創新的勇氣 破除土地房屋困境

立法會A4聯盟議員楊永杰、梁文廣、張欣宇、林素蔚表示，夏寶龍的致辭為香港未來發展指明了方向，對社會各界的信心帶來極大鼓舞。A4聯盟指，當前香港既迎來融入國家發展大局的重大機遇，也面臨不少挑戰，需要拿出改革創新的勇氣和務實進取的擔當。

A4聯盟續指，香港擁有獨特制度優勢，在金融、創科、人才等領域潛力巨大，關鍵在於如何化制度優勢為發展動能。在行政和立法的良性互動下，各界需要堅定不移維護「一國」之本、善用「兩制」之利，全力支持特區政府依法施政，尤其是在破除土地房屋困境，搭建青年築夢成才階梯，關懷民生強化基層服務，優化營商環境激發經濟動能等方面

全國人大常委、民建聯立法會議員李慧琼（何夏怡攝）

李慧琼：夏寶龍強調國安法初衷「尤其令人感動」

全國人大常委、民建聯立法會議員李慧琼稱，夏寶龍和李家超的發言讓她更加堅信國安法是香港繁榮穩定的「定海神針」，中央的支持與關懷是香港最堅實的後盾。她形容夏寶龍強調國安法「為香港好、為廣大香港居民好」的立法初衷，「尤其令人感動」，因為國安法不僅捍衛國家主權，更保護了市民的安居樂業與外來投資者的合法權益。

李慧琼又指，作為立法會議員見證了國安法實施後，議會重回理性務實、民生議題得以聚焦的轉變。若無國安法撥亂反正，香港恐仍深陷政治泥沼，遑論今日的發展機遇。

對於夏寶龍提出「五個必須」的實踐要求，強調維護國安需貫穿「一國兩制」全過程，李慧琼分享見解稱：安全與發展絕非對立，而是相輔相成。香港既要防範傳統安全風險，亦需應對金融波動、網絡攻擊等非傳統威脅。特區政府近年加強關鍵基礎設施保護等，正是對這一理念的落實。