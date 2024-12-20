澳門回歸25年｜回應習近平期許　岑浩輝：交出無愧於國家成績單

國家主席習近平在澳門視察三天期間，先後對澳門提出三點期許和四點希望，並在今早（20日）就職典禮後再接見新任特首岑浩輝及其班子時，提出四點希望包括要慎用權力、當好官。岑浩輝在習近平伉儷乘專機離開澳門後，在澳門機場主動回應習近平的期許與囑咐，強調會盡職盡責、不辱使命，對國家和澳門負責，交出一份無愧於國家、澳門和市民的成績單。



習近平伉儷乘坐專機離開澳門（李振邦攝）

習近平下午乘坐專機離開澳門，到場送行的岑浩輝會見傳媒，回應習近平的期許與希望。岑浩輝首先表示，很榮幸就任澳門行政長官，他深感使命光榮、責任重大，並將守正創新，建設發展好澳門，絕不辜負國家主席習近平的信任與期待。

岑浩輝在習近平離開澳門後，主動回應習近平提出的期許與希望（澳門新聞局直播截圖）

岑浩輝稱，習近平親臨澳門出席就職典禮，還發表重要講話，澳門處處喜氣洋洋；他又指，習近平視察澳門，與市民親切交流，所到之處氣氛熱烈，主席夫人彭麗媛也和學生親切交流，勉勵大家投身澳門發展，這都體現了中央政府對澳門的重視。

習近平（右）為岑浩輝監誓（新華社圖片）

岑浩輝表示，習近平高度關注澳門市民的民生福祉，體現他崇高的惠民情懷，澳門市民必將感懷於心，齊心協力建設澳門。他又表示，習近平對澳門科研事業、經濟適度多元發展給予肯定，澳門也將努力提升高等教育水平，增強科研實力，深化與內地在高科技的合作，培養高質素人才以助力國家發展。

習近平對澳門提出四點期望、三點期許

習近平今日在澳門行政長官就職典禮上發表重要講話，對新一屆澳門政府提出四點期望，首先是著力推動經濟適度多元發展，完善產業發展規劃，着力培育具有國際競爭力的新產業。二是著力提升特別行政區政府治理效能，建設服務型政府。三是著力打造更高水平對外開放平台，擴大國際朋友圈。四是着力維護社會祥和穩定，引導和規範社團發展。

就職典禮後，習近平再接見岑浩輝及其新班子，習近平相信岑能恪盡職守、不負所托；又對新班子提出四點希望，包括要求他們慎用權力，當真正造福人民的好官。

國家主席習近平今（20日）在澳門發表重要講話。（李振邦攝）

習近平昨晚又對澳門提出三點期許：一是登高望遠，更加積極主動對接粵港澳大灣區建設等國家發展戰略，在國際舞台上展現更大作為。二是海納百川，在愛國愛澳旗幟下更加開放包容、團結聚力，廣納天下英才，共建美好澳門。三是銳意進取，展現更大魄力，勇於變革、敢於創新，更好發揮「一國兩制」制度優勢，開創澳門發展新局面。

岑浩輝回應習近平期望：盡職盡責 不辱使命

岑浩輝表明新一屆政府會履職盡責，不辱使命，對國家和澳門負責，交出無愧於國家和澳門的成績單，並站在全國考慮問題，維護國家安全，迎難而上，當善做善為的實幹家，同時會加強團結協作。

習近平（右）祝賀岑浩輝就任澳門第六任行政長官（新華社圖片）

岑浩輝又保證澳門政府會依法執政、親民、廉政，認真學習國家主席習近平重要講話精神，全面貫徹「一國兩制」方針，始終奮發向上，團結帶領社會各界有序落實施政部署，並承接強國建設的東風，開創「一國兩制」的新局面。