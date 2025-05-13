夏寶龍結束澳門調研　岑浩輝：為澳發展作重要指示　感謝中央關懷

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍於今日（13日）下午，結束在澳門六天的考察調研行程。澳門行政長官岑浩輝總結時表示，夏寶龍此次考察，肯定了新一屆政府對各項重點施政工作的部署，並就澳門下一步發展建設作出重要指導和指示，他代表澳門對中央關心關懷表示衷心感謝。



岑浩輝又表示，夏寶龍這次在澳考察，帶來國家主席習近平對澳門的親切問候和真摯關懷，考察調研範圍十分廣泛，行程非常豐富，會見行政、立法、司法機關主要負責人，先後出席與各界人士多場座談會，考察調研十多個地方，全面深入瞭解澳門社會經濟現狀和未來規劃，以及特區政府各項施政工作進展。

5月12日，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室夏寶龍澳門與工商界人士座談。（澳門新聞局圖片）

回應夏四點希望：澳門各界「反應熱烈」

夏寶龍在與工商界人士座談會上提出四點希望，包括發揮鬥爭精神團結一致，愛國護港、愛國護澳；堅定發展信心扎根港澳，繼續做大做強；發揮自身優勢，突出重圍，擴大開放擁抱世界；面向海外，講好港澳故事，旗幟鮮明，唱響港澳，唱響中國。

對此，岑浩輝表示，夏寶龍高度關注澳門經濟適度多元發展、橫琴粵澳深度合作區建設、文化傳承、舊區整治、海域規劃等重點工作，並作出重要指導，這次調研成果豐碩，澳門各界反應熱烈。