國安法5周年｜紀律部隊及民青局青少年制服團體一同舉行升旗儀式

《香港國安法》實施5周年，紀律部隊和輔助部隊轄下的青少年制服團體，今日（22日）首次聯同民政及青年事務局資助的青少年制服團體，早上在將軍澳消防及救護學院舉行升旗儀式。



政務司司長陳國基致辭時表示，《香港國安法》的公布實施為香港帶來關鍵轉捩點，為維護國家主權、安全和發展利益，以及香港的長治久安奠定堅實法律基礎。



保安局藉《香港國安法》公布實施五周年，今日帶領紀律部隊、紀律部隊和輔助部隊轄下的青少年制服團體，並首次聯同民政及青年事務局資助的青少年制服團體，在消防及救護學院舉行升旗儀式。（政府新聞處圖片）

保安局藉《香港國安法》公布實施五周年，今日帶領紀律部隊、紀律部隊和輔助部隊轄下的青少年制服團體，並首次聯同民政及青年事務局資助的青少年制服團體，在消防及救護學院舉行升旗儀式。（政府新聞處圖片）

保安局藉《香港國安法》公布實施五周年，今日帶領紀律部隊、紀律部隊和輔助部隊轄下的青少年制服團體，並首次聯同民政及青年事務局資助的青少年制服團體，在消防及救護學院舉行升旗儀式。（政府新聞處圖片）

升旗儀式由陳國基主禮，警察樂隊、紀律部隊儀仗隊及青少年制服團體以中式步操進場，並由消防處護旗方隊進行升旗儀式，現場奏唱國歌，政府飛行服務隊直升機在空中敬禮，及後警察樂隊作現場表演。

保安局表示，參與升旗儀式的隊伍來自警務處、入境事務處、海關、懲教署、消防處、政府飛行服務隊，各紀律部隊及民眾安全服務隊和醫療輔助隊轄下的青少年制服團體，包括海關青年領袖團、消防及救護青年團、入境事務處青少年領袖團、少年警訊、更生先鋒領袖、香港航空青年團、民眾安全服務隊少年團和醫療輔助隊少年團。

今日（22日）是國安法實施5周年，紀律部隊及青少年團體今早在將軍澳消防及救護學院舉行升旗儀式。（政府新聞處圖片）

保安局藉《香港國安法》公布實施五周年，今日帶領紀律部隊、紀律部隊和輔助部隊轄下的青少年制服團體，並首次聯同民政及青年事務局資助的青少年制服團體，在消防及救護學院舉行升旗儀式。（政府新聞處圖片）

保安局藉《香港國安法》公布實施五周年，今日帶領紀律部隊、紀律部隊和輔助部隊轄下的青少年制服團體，並首次聯同民政及青年事務局資助的青少年制服團體，在消防及救護學院舉行升旗儀式。（政府新聞處圖片）

局方表示，民政及青年事務局資助的青少年制服團體亦有參與，包括香港升旗隊總會、香港少年領袖團、香港青少年軍總會、香港女童軍總會、香港紅十字青少年、香港交通安全隊、香港海事青年團、香港聖約翰救傷隊少青團、香港童軍總會、香港基督少年軍和香港基督女少年軍。

政務司司長陳國基（右十）、保安局局長鄧炳強（右九）和維護國家安全委員會秘書長區志光（右七）與參與儀式的紀律部隊首長和主禮嘉賓合照。（政府新聞處圖片）

政務司司長陳國基致辭時表示，《香港國安法》的公布實施為香港帶來關鍵轉捩點，為維護國家主權、安全和發展利益，以及香港的長治久安奠定堅實法律基礎。（政府新聞處圖片）

陳國基致辭時指，《香港國安法》的公布實施，為維護國家主權、安全和發展利益，奠定了堅實的法律基礎。他表示，《香港國安法》是一面守護香港的堅實盾牌，守護「一國兩制」行穩致遠，保障香港市民的根本福祉。他並讚揚紀律部隊堅定不移貫徹落實「總體國家安全觀」，致力確保國家安全和社會穩定，亦勉勵青少年是國家的未來棟樑，希望全社會繼續攜手同心，合力守護國家安全。

保安局今日在升旗儀式後，舉行《香港國安法》五周年文藝創作比賽頒獎典禮，政務司司長陳國基（右）頒發獎盃予得獎者。（政府新聞處圖片）

升旗儀式後，陳國基為保安局及紀律部隊和輔助部隊的《香港國安法》五周年文藝創作比賽主持頒獎禮。比賽鼓勵有關人員以《香港國安法》為主題創作文藝作品，傳遞《香港國安法》如何構建維護國家安全的屏障的信息，守護社會安定。