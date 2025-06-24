以伊戰爭妨礙投資中東？　李家超：無論世界點變，經貿都要進行

以色列6月13日突襲伊朗後，兩國連日來持續衝突。行政長官李家超今日（24日）被問到本港與中東會否維持合作，如何令原本有意投資中東的港商釋除疑慮。李家超表明，支持和認同國家立場，支持保障平民安全，亦支持利用外交途徑解決問題。他又強調，香港有國家保護，無論資金、投資或其他方面的財產都很安全，相信本港與中東的合作只會更深、更快。



李家超今日（24日）出席行會前見記者。（楊凱力攝）

李家超出席行政會議前見記者，被問及如何評估以色列和伊朗的衝突局勢，目前為止有多少香港市民尋求協助。李家超回應道，最近中國外交部發言人表示，敦促衝突當事方防止局勢輪番升級，堅決避免戰爭外溢，重回政治解決軌道，他支持和認同國家的立場。

我支持保障平民安全，我支持以外交途徑解決問題，亦呼籲國際社會，特別是有影響力的，共同促進和平地解決這些事端，我的心是很希望中東局勢盡量回復和平、平穩。 行政長官李家超

2025年6月22日，一名伊朗男子在德黑蘭市中心舉行的抗議活動上，譴責美國襲擊伊朗核設施，並揮舞伊朗國旗，高喊反美反以口號。 （Getty）

以色列及伊朗有20名港人已離開 1人未撤離惟保持聯絡

李家超續指，特區政府上周已經呼籲市民避免前往兩地旅行，身處兩地者應去更安全的區域。他透露，截至6月23日，入境事務處收到21名在兩地的香港居民查詢，其中20人已經安全離開，當局會繼續與剩餘一人保持聯絡。

他強調，政府關注事態發展，保安局會密切監察情況，政府亦會與外交部駐港特派員公署保持密切溝通。他又指出，港府已對以色列及伊朗發出黑色旅遊警示，呼籲港人盡快離開，留意人身安全，會不斷發佈消息，與當地港人保持聯繫。

2025年6月23日，伊朗武裝部隊聲稱對卡塔爾烏代德美軍基地（Al Udeid Air Base）發動導彈攻擊後，圖為美軍發射的攔截導彈在空中。（Reuters）

李家超：每個政府都要確保經濟發展 與中東合作會更深更快

對於香港與中東的合作，李家超表示，無論世界變化如何，經貿發展都要進行，亦更能看到合作的重要性和必要性，他指出，無論中東還是香港，每個政府需要都努力確保經濟發展不受影響，相信本港與中東合作只會更深、更快。

無論世界如何變化，經貿發展都要進行，無論將來的風如何高、浪如何急，我們都知道要繼續令社會運作、我們的市民生活正常。 行政長官李家超

行政長官李家超（前排左三）5月12日在卡塔爾與卡塔爾工商會進行圓桌會議。

李家超：訪問中東後往來不斷上升 合作投資只增不減

李家超強調，香港與中東的合作已有很好的基礎，自他兩年前訪問中東國家以來，兩地往來不斷上升，很多投資合作都落地並有成果，訂單越來越多，中東投資者於香港設立的基金、辦事處、商會及公司亦越來越多。

李家超重申，香港目前在穆斯林友善城市中排名第三，吸引中東旅客，相信除投資合作外，人文往來會更頻密。