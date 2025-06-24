今日新聞8分鐘｜何伯涉殺蟲水噴人准保釋｜區議員莊雅婷選港姐｜

車cam｜清水灣道黑裙女車陣中跑過馬路 前仆撼欄跪地嚇煞司機

清水灣道今晚（23日）上演行人衝過馬路的驚險一幕。網上瘋傳一段車cam片段，可見cam車沿清水灣道上斜，途至近彩雲商場對開時，來回方向均車往車往。此時，一名身穿黑裙的女途人「攝車罅」橫過對面線馬路後，僅僅在路中雙白線位置停低「半秒」，便再疾跑奔過cam車所在的行車線，中途更懷疑跣腳前傾，最終仆向欄杆跪於路邊。過程中，幸cam車司機及時煞車才不至撞上，但車內人士嚇至「嘩嘩」驚叫。

有片｜柴灣道地盤電錶箱起火噴出火花 濃煙席捲半空

今日（24日）上午9時19分，柴灣道近常安街一個地盤有電錶箱懷疑起火冒煙。現場可見，電錶箱不斷噴出火花，發出「啪啪」聲響，濃煙席捲半空，幸事件中無人受傷。

唐佳逝世｜4名親友到殮房辦理認屍手續 神情哀傷

資深藝人雪妮丈夫唐佳昨日（23日）在佐敦墮樓身亡，終年88歲。死者4名親友，今日早上到葵涌殮房辦理認屍手續，各人神情哀傷。

何伯涉兆康站向婦人噴殺蟲水 准1千元保釋候訊 兩手指包紗布

因子女爭產風波而成為話題人物的何伯，上月與何太在兆康站疑與一名婦人口角，何伯涉取出殺蟲水噴射對方，被控1項意圖損害而施用毒藥等罪，案件今（24日）於屯門裁判法院提堂。裁判官應控方申請，押後案件至8月19日再訊，被告准以1000元保釋。庭上透露，何伯已搬離其屯門住址，其左手2隻手指被紗布包紥。

區議員莊雅婷選港姐 民建聯：相信會分配好時間不負公眾期望

【莊雅婷 / 港姐 / 香港小姐】無綫電視一年一度香港小姐競選開始，參加首輪面試的佳麗今日（24日）早上到電視城，準備下午見無綫高層面試。民建聯「小花」、西貢區議員莊雅婷亦有到場，在場娛樂版記者問及她是否model（模特兒），她隨即笑顏逐開，表示「唔係呀，唔係呀」。

大班全線結業｜大班麵包西餅員工接結業通知：所有僱傭合約今終止

大班麵包西餅今日（24日）多間分店貼出告示，指「近期受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊」，公司即日起停業。有員工今日亦接獲由鴻和有限公司發出的「結業通知」信件 ，指近期公司面對一系列不同的衝擊，迫於無奈不得不做出極艱難的決定，宣布公司於今日正式停止營業，所有僱傭合約亦會於同日終止。

飛鵝山假劫案｜27歲男從事非法燃油與3男金錢糾紛 虛構遇劫被捕

一名27歲男子昨凌晨（23日）報案稱在飛鵝山觀景台被3人持刀打劫，對方駕車逃去。警方經翻查大量閉路電視片段後，並未發現報案人所描述的事件及車輛，相信雙方不曾在飛鵝山現身，亦沒發生劫案，懷疑有人自編自導自演並報假案，拘捕該名報案人涉嫌誤導警務人員。

藝文界憂打擊軟對抗冤枉無辜 李家超：港人好君子 小心小人滿街

近日多名高官接受訪問時強調提防「軟對抗」，其中文化體育及旅遊局局長羅淑佩形容藝文界一直有「軟對抗」，若涉及政府資助和場地舉行活動會更加小心把關。言論引起藝文界引起討論，有業界質疑矯枉過正，下屬為討好上級或怕犯錯，可能會冤枉很多無辜的人和作品。

伊以剛停火 以色列指控伊朗再射導彈 德黑蘭否認｜最新

以色列與伊朗戰事持續，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）證實美國加入空襲伊朗核設施後，6月22日的衛星圖像顯示伊朗福爾多地下核設施山脊上出現6個新彈坑。美方指已「徹底摧毀」該核設施，有伊朗議員則否認此說法，國際原子能機構（IAEA）稱，現時無法評估地下核設施的損壞情況。

有片｜河南八旬翁水中跌倒掙扎不起 民警目擊卻無動於衷被免職

河南周口市有市民反映，父親因家中水浸撤離時，失足跌倒在水中，現場民警明明目擊整個過程，卻未上前攙扶，父母最終在鄰居的協助下撤離到安全地方。6月21日，太康縣公安局有關負責人稱，涉事民警已被免職。