國安法五周年｜李家超撰文：堅定維護國家安全　確保港高質量發展

今日（6月30日）為《香港國安法》公布實施五周年，行政長官李家超於多份報章發表題為《維護國家安全 發揮香港優勢》的文章稱，今日也是中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署成立5周年和香港回歸祖國28周年前夕。回顧香港之前顛簸歷程，再次由衷感謝香港國安法止暴制亂，給予社會翹首以盼的安全。他表示，事實證明，香港國安法公布實施5年來，社會安定繁榮，市民的正常生活和發展獲得保障，國際評級機構亦對香港給予正面評價。



《港區國安法》於2020年6月30日在全國人大常委會全票通過，特區政府在深夜11時刊憲，宣布港版國安法正式實施。（新華社）

李家超在文中指出， 香港回歸後很長一段時期，受到反中亂港分子和境外勢力干預和破壞，遲遲未能完成《基本法》第二十三條的本地立法工作，導致香港在維護國家安全方面長期存在法律漏洞。這些破壞力量裏應外合、沆瀣一氣，不斷挑戰「一國兩制」原則底綫，包括組織2012年「反國教」、2014年「非法佔中」和2016年「旺角暴亂」，直至2019年更策動「黑暴」、港版「顏色革命」，暴徒虐打、捆綁、脫衣侮辱市民，亂擲汽油彈、襲擊警察、嚴重破壞公共設施，有市民被潑灑易燃物體嚴重燒傷，有市民被暴徒投擲的磚塊擊中頭部死亡，香港瞬間墮入痛苦深淵，安全盪然無存。

暴徒焚燒國旗、污損國徽、撕毁《基本法》，衝擊政府總部、立法會和中央駐港機構，叫囂「香港獨立」，企圖顛覆政權、分裂國家，香港局勢岌岌可危。

社會回復秩序 經濟重回正軌

李家超稱，感謝中央在香港危急關頭果斷出手，從國家層面制定香港國安法，並由香港特區在香港公布實施。特區政府全力執行香港國安法，依法打擊危害國家安全的行為和活動，香港社會回復秩序，市民安心上班，學生正常上課，經濟發展重回正軌。

香港國安法終結了香港回歸20多年來國安不設防的漏洞，終結了當年反中亂港分子勾結境外勢力顛覆特區政府的圖謀，終結了當年遍及全港的「黑暴」，終結了市民長期擔憂無辜被痛打的恐懼。

警方舉起「紫旗」警告，這是因應港區國安法實施而新設的警告旗。（李澤彤攝）

終結國安漏洞 終結市民恐懼

文中指出，香港國安法實施後，止暴制亂成效立竿見影，市民切身感受到安全的重要性和社會穩定的可貴。香港特區在這基礎上成功履行《基本法》第二十三條本地立法的憲制責任，完成等待了26年8個月零19日的歷史使命。《維護國家安全條例》在立法會獲全票通過。香港國安法和維護國家安全條例兼容互補、渾然一體，共同構建香港維護國家安全的堅實屏障，切實保障香港居民依法享有的權利和自由，為香港的發展提供穩固的基礎。

事實證明，香港國安法公布實施5年來，社會安定繁榮，市民的正常生活和發展獲得保障，國際評級機構亦對香港給予正面評價。香港穩居全球最自由經濟體榜首、國際金融中心和世界競爭力皆排名全球第三，人才競爭力重返全球十大，香港擁有5所百強大學，成為世界百強大學最多的城市。另外市場預期，香港在數年內有望成為全球最大財富管理中心，香港的前景風光無限。

圖為香港政府總部。（資料圖片／羅君豪攝）

聚力改革創新 迎國家大變局

當前，百年未有之大變局加速演進，面對不確定因素不斷增加，我們必須以「總體國家安全觀」為指引，堅定維護國家主權、安全、發展利益，確保香港實現高質量發展。月前，國際調解院落戶香港，香港會利用好深厚的法治根基，發揮兼具普通法和大陸法系的專業優勢，促進維護國際法規秩序，進一步提升香港的國際影響力。港府會積極融入國家發展大局，深化國際交往合作，用好香港內聯外通優勢，更好發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。當局既鞏固傳統優勢，亦聚力改革創新，主動對接國家戰略，把握國家發展的機遇，增強金融、貿易和航運的競爭力，着力培育本地人才，吸引世界人才，建設高端人才集聚高地。

安全是發展的前提，發展是安全的保障。特區政府在維護國家安全和推動發展經濟上堅定不移，全力以高水平安全護航高質量發展，並以高質量發展實現高水平安全，讓投資和發展有更好的保障，市民有更好的生活。