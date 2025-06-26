黃家和｜食肆牌增國安要求非封殺　問心無愧不踩界毋須憂釘牌

食環署致函食肆，就新簽發、續期牌照及許可證增設維護國家安全條件，要求持牌人或關連人士不得做出或牽涉危害國安罪行，或不利國安或香港公眾利益的冒犯行為，違反規定的企業或會被撤銷牌照，涵蓋普通食肆及食物製造廠等食物業牌照，事件引起餐飲業界討論，筆者全力支持政府的決定，國安法實施已經5年，市民對條例有清晰理解，只要食肆不做違反國安的行為，便毋須擔憂被「釘牌」。



今次的新規定是依照國安法增設的附加條件，有助進一步防範危害國家安全的行為。當中所指的「關連人士」包括董事、管理人員、僱員、承辦商和代理。有餐飲業界人士表達擔憂，有僱主擔心員工不守法而令餐廳受牽連，亦有僱主憂慮不清楚所聘員工的個人情況，難以擔保他日後會否違法而影響餐廳牌照，但筆者相信若果僱主對員工行為不知情，或承辦商只與持牌人有工作來往，毋須擔心違反規定，可以向署方說明情況。

國安法的落實令社會邁向由治及興、繁榮安定，危害國家安全的案件日益減少。部分人在社會運動案件裁定罪成判囚，完成刑期出獄，坊間有疑慮餐廳是否可以聘任更生人士，筆者認為這樣不屬違法，因為他們已接受法律懲處，重新做人、改過自新，只要沒再做違法行為，不會對社會構成安全問題，毋須擔心不被聘請。

今年是國安法實施第5年，法例有效保障國家安全、維持社會穩定，法律條文有據可依。大眾對條例有清晰理解，如果業界對新規定有疑問或感到模糊之處，可以尋求政府部門解說，食環署亦設有上訴機制。

本港在國安法保障下建設優良的營商環境，奉公守法是企業應當的責任。食肆使用的標語或行為是否構成違規要視乎其動機，任何字眼和符號涉嫌藐視國安、令人或社會感到不安，在國安法立法前已有詳細討論，只要企業沒有做損害國安的行為，不踩界、問心無愧，便毋須憂慮觸犯法例。餐飲界企業、供應商、持牌人士等應該遵守國安法，不可違法，如果刻意違反國安法，應自行承擔後果。

社會要行穩致遠，必須完善及堵截各種可能危害國安的情況。新規定原意並非封殺任何人，若果企業涉嫌違反規定，署方會跟進研究是否違法，相信並非即時釘牌，不會對餐廳構成即時影響，如果最終署方有理據裁定店舖違規或違法，「釘牌」的做法合理。

本港飲食界經營困難，接連有食肆結業，有外界憂慮新規定會否令經營困難的情況雪上加霜，筆者認為經營困難的主因是本港經濟未回復正常，市民消費力下降，相信新規定對此不會有影響。

作者黃家和教授是香港專業及資深行政人員協會理事、香港餐飲聯業協會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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